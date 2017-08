Elektrárna z kauzy Vitáskové může vyrábět energii, rozhodl Ústavní soud

Ústavní soud to zdůvodnil tvrdými ekonomickými dopady, které pro firmu ztráta licence znamená, vyplývá z usnesení v databázi soudu.

Přiznáním odkladného účinku ústavní soudci nepředjímají, jak o stížnosti nakonec rozhodnou. V minulých měsících stejným způsobem zasáhli nejméně do třech dalších sporů o licence. Odklad vykonatelnosti v tomto případě není podle ÚS v rozporu s důležitým veřejným zájmem.

„Nelze totiž očekávat, že by okamžitým výkonem rozsudku krajského soudu klesla koncovým odběratelům cena elektřiny o částku, která by stěžovatelce (Zdeněk - Sun) přestala být vyplácena,“ stojí v usnesení.

Podle rozsudku trestního senátu Krajského soudu v Brně z loňského února elektrárny Saša - Sun a Zdeněk - Sun v Chomutově obdržely licenci neoprávněně. Vitásková pak později umožnila, aby zůstaly v provozu. Krajský soud jí nepravomocně uložil trest 8,5 roku vězení. Nepodmíněné tresty hrozí také majitelům, synům miliardáře a podnikatele ve strojírenském průmyslu Zdeňka Zemka.

Zatímco trestní soudy se zabývají zodpovědností konkrétních lidí, ve správním soudnictví se řešila platnost licence. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman správními žalobami napadl celkem 22 problematických licencí fotovoltaických elektráren ze sklonku roku 2010. Zrušení dosáhl podle dostupných informací v devíti případech, včetně Zdeněk - Sun. Některé soudní spory ještě dobíhají.

Majitelé solárních elektráren, kteří je zprovoznili do konce roku 2010, měli na 20 let garantovanou výkupní cenu 12 150 korun za megawatthodinu elektrické energie dodané do veřejné sítě. Od ledna 2011 se ale výkupní podmínky zásadně změnily, cena za megawatthodinu klesla na 5 500 korun.