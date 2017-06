Jiné dluhy by při žádosti o úvěr zatajilo 40 procent Čechů, ukázal průzkum

Výsledky výzkumu jsou prakticky totožné s tím, který si registr nechal zpracovat v roce 2015. Odhalují především špatnou finanční a právní gramotnost mladých lidí. Nejvíce dotázaných, přes 61 procent, kteří neví, že se zamlčením dluhů dopouštějí trestného činu, spadá do věkové kategorie 27 až 35 let. Celkem to nevědělo 56 procent dotázaných.

Co je Solus Jde o sdružení, do kterého je zapojeno 54 členských společností poskytujících služby v různých oblastech od bankovních úvěrů po telekomunikace. Ke konci března sdružení evidovalo v registru dluhů po splatnosti 7,41 % dospělých obyvatel, dluhy celkem dosáhly 50 miliard korun.



Do prodlení se splátkou za půjčku, faktury za elektřinu nebo mobil se podle výzkumu dostalo 35,8 % dotázaných. Nejhůře na tom byli opět lidé mezi 27 až 35 let. Zatímco u vysokoškoláků se něco podobného stalo „jen“ 27,6 % respondentů, u těch se základním vzděláním to bylo přes 42 procent případů.

Z průzkumu dále vyplynulo, že většině dotázaných (přes 93 procent) nevadí, když se společnost, u které žádají o půjčku, informuje o jejich platební morálce v registru klientských informací. Lidé to většinou naopak vítají, protože se tím může odhalit nějaký dluh, o kterém nevěděli a který tak mohou řešit.

„Jednou z rolí klientských registrů je také nabídnout spotřebitelům co nejrychlejší a nejpohodlnější přístup k evidovaným informacím. V současnosti tak od nás mohou získat výpis údajů formou SMS zprávy, v nejbližší době představíme i nové řešení ve formě jednorázových přístupů,“ uvedl tajemník Solus Jan Stopka.