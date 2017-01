Soros se zmýlil. Po vítězství Trumpa přišel o miliardu dolarů

Akciové trhy po Trumpově zvolení dělají přesně opak toho, co finančník Soros i mnozí jiní předpokládali. Namísto prudkého oslabování rostou. Klíčový akciový index Dow Jones přidal od listopadu 9,3 procenta.

Šestaosmdesátiletý finančník Soros, známý jako protřelý spekulant do měn, vsadil na to, že se trhy prudce propadnou. Tentokrát mu však předpoklady nevyšly. Podle listu The Wall Street Journal ztratil už téměř miliardu dolarů, tedy 25,7 miliardy korun. Je to však jen zlomek jeho majetku.

Čisté jmění finančníka maďarského původu, který otevřeně desítkami milionů dolarů dláždil v kampani cestu demokratky Hillary Clintonové, se odhaduje na téměř 25 miliard dolarů. Často vměšuje do politiky nejen v USA. Trumpa nazval diktátorem a hrozbou pro demokracii, s jehož zvolením „se probudily temné síly.“

Finančník, který přežil holokaust, bývá obviňován, že svými spekulacemi vyvolává na trzích nerovnováhu, na druhou stranu se těší značné oblibě díky rozsáhlé charitativní činnosti skrze nadaci Open Society Foundations.

Přestože miliardáři spekulace tentokrát nevyšla, jeho společnost Soros Fund Management LLC, která spravuje rodinná aktiva za zhruba 30 miliard dolarů, na konci roku 2015 rostla o pět procent.



Soros je znám jako neomylný a důmyslný hráč na finančních trzích, kterého proslavil zejména jeho sázka proti britské libře z roku 1992, na které vydělal podle některých zdrojů zhruba 1 miliardu dolarů. Soros tehdy spekuloval na prudké oslabení britské libry, které mu vyšlo také díky tomu, že centrální banka byla okolnostmi na trhu (mimo jiné výprodeji finančníků včetně Sorose) donucena k opuštění pevného kurzu.

Vedle současné ztráty na trzích znamená pro Sorose další nejistotu politika Viktora Orbána v Maďarsku. Připravuje totiž zákon, který by mohl jeho neziskovky vypudit ze země (více čtěte zde).