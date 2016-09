Soud poslal do úpadku Vítkovice Gearworks. Skupina chce reorganizaci

Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku na serveru www.justice.cz.

Insolvenční návrh podala v srpnu brněnská společnost Wetag Invest a týkal se pohledávky za více než dva miliony korun. V úterý se k návrhu připojila i samotná firma Vítkovice Gearworks. Zatímco ale Wetag navrhl, aby soud firmu poslal rovnou do konkurzu, Vítkovičtí žádají povolení reorganizace. Konkurz by znamenal prakticky zánik firmy a rozprodej jejího majetku, přičemž výtěžek by se rozdělil mezi věřitele. Při reorganizaci by podnik dál fungoval podle reorganizačního plánu, který by schvalovali věřitelé a soud.

Vítkovice chtějí reorganizaci

„Pro nás teď bude nejdůležitější jednání s největšími věřiteli, kterým budeme chtít předložit reorganizační plán. Domníváme se, že je zaujme, protože zakázková náplň se netýká jen letošního roku, jasně doložitelné zakázky máme i na rok 2017,“ řekla mluvčí Vítkovic Eva Kijonková. Jednání o způsobu řešení úpadku firmy soud nařídil na prosinec.

Společnost Vítkovice Gearworks je výrobcem atypických převodových skříní, ozubených dílů i kompletních pohonů pro různá průmyslová odvětví. Loni se dostala do ztráty 68,3 milionu korun, o rok dříve byla v zisku 31,3 milionu korun. Firma má nyní 180 zaměstnanců.

Věřitelé mají dva měsíce na přihlášení pohledávek

Věřitelé, kteří tak zatím neučinili, mají dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky. Firma Vítkovice Gearworks při svém připojení k insolvenčnímu návrhu uvedla, že má celkem 414 věřitelů. Největším věřitelem je podle ní britská HSBC Bank s pohledávkami za téměř 158 milionů korun. K soudu své pohledávky už přihlásilo přes 50 věřitelů.

Své přistoupení k insolvenčnímu návrhu Vítkovice Gearworks zdůvodnily tím, že jejich podstatné obchody byly vázány na společnost Vítkovice Power Engineering, kterou soud poslal do úpadku v srpnu. Dalším důvodem byla nedůvěra, kterou po zahájení insolvenčního řízení projevili partneři firmy.

V úpadku je ještě jedna firma z koncernu: Vítkovice Envi. Všechny tři společnosti mají dohromady zhruba 1400 zaměstnanců a všechny zůstávají v provozu. Celá skupina Vítkovice Machinery Group zahrnuje přes 30 firem a zaměstnává asi 8000 lidí. V loňském roce měla skupina obrat zhruba 14 miliard korun a konsolidovaný zisk 479 milionů korun.