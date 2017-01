Soud nařídil VW koupit od zákazníka škodovku s podvodným softwarem

Soud nařídil koncernu Volkswagen vykoupit zpět Škodu Yeti 2.0 TDI za plnou cenu nového auta, od německého zákazníka, který se cítí poškozen emisním skandálem Dieselgate.

Podle serveru Autonews soud v Hildesheimu uvedl, že automobilka se úmyslně dopustila podvodu při emisních zkouškách a musí proto vykoupit od místního 68letého zákazníka jeho vůz.

Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné, Volkswagen se proti němu hodlá odvolat. Pokud by byl verdikt potvrzen, mohlo by to pro automobilku znamenat nákladný precedens pro další podobné spory.

Trojice soudců v Hildesheimu použila v rozsudku velmi tvrdá slova o „nezákonné manipulaci s motorem“ a dokonce přirovnali celou kauzu k případu z roku 2013, kdy se v některých výrobcích, jako lasagne, našlo koňské maso.



Mluvčí Volkswagenu Nicolai Laude uvedl, že počítá se zrušením tohoto verdiktu v odvolacím řízení. Podle něj už jiné soudy, třeba v Kolíně nad Rýnem, v podobných případech rozhodly ve prospěch automobilky.

Vyšetřování Volkswagenu v kauze Dieselgate po celé světě stále probíhá.

Aktuálně například čelí šest jeho manažerů obvinění z podvodu ve Spojených státech. Pět z nich je v Německu, jeden byl zatčen během dovolené na Floridě.



Volkswagen předloni v září přiznal, že po celém světě do asi 11 milionů naftových aut instaloval software, který umožňuje manipulovat s testy emisí (více o emisním skandálu čtěte zde). Skandál se týká i zhruba 1,2 milionu vozů Škoda Auto. V Evropské unii musí Volkswagen v důsledku této kauzy svolat k úpravě kolem 8,5 milionu aut, z toho zhruba 2,5 milionu v Německu.

Volkswagen nicméně odmítá výzvy, aby evropské zákazníky za skandál odškodnil podobným způsobem jako zákazníky ve Spojených státech. Ti se mohou rozhodnout, zda budou požadovat úpravu auta, nebo aby Volkswagen jejich auto odkoupil. Dohoda o urovnání skandálu v USA také předpokládá, že majitelé obdrží odškodné až 10 000 dolarů (253 000 korun).