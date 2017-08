Komu budou patřit malá letiště? Spor o příbramské o tom rozhodne

V kauze letiště Příbram přiznal Městský soud v Praze toto právo vlastníkovi pozemků. Kauza je o to důležitější, že je precedentem pro řadu dalších podobných sporů na mnoha místech Česka, například v Líních u Plzně nebo v Kladně.



Jak ministerstvo dopravy, tak současný provozovatel letiště, tedy společnost Letiště Příbram, která je vedlejším účastníkem sporu, podali k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost (tak se v tomto případě nazývá odvolání – pozn. red.) a současně žádost o odkladný účinek rozhodnutí Městského soudu v Praze.

Podle zjištění MF DNES brněnský soud jejich žádosti o odkladný účinek vyhověl. Až do definitivního rozhodnutí, které lze předběžně očekávat počátkem příštího roku, zůstane provozní licence dosavadnímu držiteli.

Milionové škody

Společnost Air Station, která vlastní značnou část pozemků pod letištěm, tak zatím nemůže požádat o vlastní provozní licenci a musí dál čekat. „O právo využívat příbramské letiště už marně usilujeme devět let. Celou tuto dobu nám narůstají škody, které dosahují desítek milionů korun,“ tvrdí jednatel Air Station Michal Wantulok.

Spor o příbramské letiště 9 let trvá spor o příbramské letiště mezi vlastníkem budov a majitelem pozemků. 6 měsíců bude zhruba trvat, než Nejvyšší správní soud vydá definitivní verdikt.

Jeho firma chce příbramské letiště, vzdálené jen dvacet minut autem od kraje Prahy, využít pro menší letadla zahraničních návštěvníků hlavního města, pro které je ruzyňské letiště příliš drahé a rušné. Stávající provoz sportovních letadel by podle něj zůstal zachován a dosavadní nájemce by dál platil nájem, který částečně hradí už dnes.

Nájemce, kterému na příbramském letišti patří většina hangárů a dalších staveb, se nechce vzdát bez boje. „Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o přiznání odkladného účinku ohledně Letiště Příbram vítáme a souhlasíme i s odůvodněním, že změnou současného stavu by vznikla škoda provozovateli, zatímco odložením rozhodnutí až rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nikomu škoda nevznikne,“ uvedla pro MF DNES advokátka Jaroslava Žáková, která zastupuje společnost Letiště Příbram.

„Zároveň předpokládáme, že Nejvyšší správní soud nakonec rozhodne ve prospěch současného provozovatele letiště, který do něj už investoval stovky milionů korun a tato jeho investice by byla jinak zmařena. Současně navíc běží soudní spor, ve kterém jsme napadli samotný způsob, jakým získala firma Air Station pozemky na příbramském letišti od ministerstva obrany, protože v tomto případě neproběhlo transparentní výběrové řízení a v celé kauze se objevuje řada podezřelých okolností,“ dodala Žáková.

Advokátka také upozorňuje, že současná legislativa ohledně letišť je předmětem lobbingu, který se letos dostal až do parlamentu. Proto podle ní bude konečné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu klíčové i pro řadu dalších tuzemských provozovatelů menších a středních letišť v České republice.

Potvrdila také, že společnost Letiště Příbram podala trestní oznámení kvůli podezřelé manipulaci s rozsudkem u Krajského soudu v Praze, který podle ní rozhodoval za velmi podivných okolností.

Spor dvou ministerstev

„Je to jeden z nejkomplikovanějších sporů, které v současnosti řešíme,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Resort podle něj stojí na straně dosavadních držitelů provozních licencí.

To ho však žene do sporu s ministerstvem obrany. To vede soudní spor o bývalé vojenské letiště v Líních u Plzně s firmou Plane Station, která přestala platit nájem, takže dluží už přes 100 milionů korun.

Ministerstvo obrany se ve sporu snaží získat zpět provozní licenci a převzít letiště zpět. Soudy mu však zatím nevyhověly, a proto ministerstvo pečlivě sleduje spor ohledně Letiště Příbram, který by se mohl stát vzorem i pro Letiště Líně.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu netrpělivě očekávají i další provozovatelé menších a středních letišť po celé České republice. Jen velmi málo z nich má totiž vypořádány vztahy k pozemkům, které se v minulých letech staly předmětem restitucí i nejrůznějších obchodních transakcí, a dnes jsou tak v držení mnoha různých vlastníků. Největšího tuzemského Letiště Václava Havla Praha se tyto spory netýkají.