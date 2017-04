Češi loni vypili nejvíc piva v historii, v hospodách ale spotřeba klesá

Výstav českých pivovarů se loni zvýšil o 1,9 procenta na rekordních 20,5 milionu hektolitrů piva a nealka. Domácí spotřeba zůstala 143 litrů piva na hlavu.

Ačkoliv spotřeba zůstala stejná, o 200 tisíc hektolitrů se zvýšilo celkové množství vypitého piva na 16,4 milionu hektolitrů. Svaz to vysvětluje rostoucím počtem obyvatel Česka. Podle Českého statistického úřadu loni přibylo v ČR zhruba 25 tisíc lidí.

Dalším faktorem byl pozitivní vývoj cestovního ruchu. „V roce 2016 přijelo do České republiky o 2,2 milionu turistů více než v roce předcházejícím, přičemž turisté u nás loni vypili 785 tisíc hektolitrů piva. Vyjádřeno v procentech to značí 19procentní nárůst,“ řekl předseda představenstva svazu František Šámal.

Nárůst o 17,7 procenta na 555 tisíc hektolitrů zaznamenala výroba nealkoholického piva. Výstav nápojů na bázi piva, takzvaných pivních mixů, klesl o 17,3 procenta.

Spotřeba v hospodách klesala

Dále se prohluboval rozdíl mezi množstvím piva vypitého v hospodách a restauracích proti prodejům v obchodech. Poměr spotřeby ve prospěch baleného piva v obchodech vzrostl na 61:39. Poprvé za desetiletí vzrostla na domácím trhu spotřeba výčepního piva, a to o 0,7 procenta.

Šámal očekává, že v budoucnu i kvůli zákazu kouření, který začne platit v restauracích od konce května, bude pokračovat trend pití piva doma. Dopady elektronické evidence tržeb nedokáže svaz vyhodnotit. Podle něho to nebylo tak zničující, přesto některé hospody na venkově zavřely. Letošní spotřebu například ovlivní i počasí. „Byla dlouhá zima, lidé pochopitelně zůstávali doma a pili pivo u televize,“ dodal předseda.

Export piva vzrostl o 4,5 procenta, tempo růstu do zemí Evropské unie ale zpomalilo na 2,5 procenta. Nejvíce piva se vyvezlo na Slovensko, do Německa a Polska. Ze zemí mimo Unii se nejvíce českého piva vyvezlo do Ruska, Koreje a Spojených států amerických.

Plechovky táhnou

O čtyři procenta na 37 procent klesla loni v ČR spotřeba sudového piva, naopak o 12 procent na šest procent celkové tuzemské spotřeby vzrostla konzumace piva v plechovkách. Lidé také stále více pijí pivo z „tanku“, jehož spotřeba loni stoupla o dvě procenta na tři procenta celkového trhu. Největší segment spotřeby zůstal loni na stejné úrovni stejný - lahvové pivo zabralo loni 42 procent trhu.

Sladovny v ČR v roce 2016 vyprodukovaly 544 tisíc tun sladu, meziročně o 0,7 procenta méně. Vývoz vzrostl o 9,5 procenta na 267 714 tun. „Podíl vývozu z celkové produkce tak činil 49 procent, zatímco v roce 2015 byl tento podíl 45procentní,“ řekl člen předsednictva svazu Richard Paulů.

Slad se celkem vyváží do 51 zemí, nejčastěji do Polska a Německa. Meziročně nejvíc vzrostl vývoz do Polska, Rakouska a na Kubu, nově se vyváželo do Thajska a Mexika. Export naopak klesl do Slovinska a Brazílie.