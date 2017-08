Tisíce úředníků by se mohly usídlit v opravených nádražních budovách

„Na opravená nádraží mohou v příštích letech přesídlit tisíce úředníků, kteří dosud sedí v soukromých objektech, za které stát platí zbytečně vysoké nájemné,“ uvedl pro MF DNES Tomáš Drmola, náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) pro správu majetku. „Volné prostory na nádražích aktivně nabízíme soukromým subjektům i státním úřadům,“ dodal Drmola.

V Teplicích se na nádraží přestěhuje místní finanční úřad s dvěma stovkami úředníků a v Prostějově využije drážní budovu policie, která tam přestěhuje svoje místní oddělení už v říjnu letošního roku. Do budovy pražského Hlavního nádraží se zase budou stěhovat zaměstnanci SŽDC, kteří zatím sídlí v pronajatých kancelářích na různých místech hlavního města.

„I po velkých investicích zůstávají některá nádraží opuštěná, jako téměř prázdná obrovská budova v Chocni,“ upozorňuje drážní specialista Jindřich Berounský.

Správa železniční dopravní cesty v příštích pěti letech opraví 560 nádraží, u řady z nich ale vzniknou nové bezbariérové rampy, lávky a podchody, které prodlouží cestu k vlakům až o několik minut.

„Rekonstrukci rekordně velkého počtu nádraží vítáme, už byla zapotřebí, ale má i svojí stinnou stránku. Cestujícím se mnohde prodlouží cesta od pokladny až k vlaku o stovky metrů,“ uvedl pro MF DNES prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka.

V letošním roce správa železnic utratí za opravy 600 milionů korun, dalších 45 milionů půjde na velké rekonstrukce sedmi nádraží: v Břeclavi, Kuřimi, Hradci Králové, Turnově, Lipníku nad Bečvou, Přerově a Sokolově.

Do toho se připravují projekty za dalších 74 milionů. To je ale jen začátek. Masivnější investice teprve přijdou. Celkem SŽDC do roku 2022 utratí 8,4 miliardy korun, informoval úřad na tiskové konferenci.

„V dalších letech se bude částka na větší stavební akce dále zvyšovat. Připravují se modernizace pražského hlavního nádraží, českobudějovického a také hlavního nádraží v Plzni nebo v Pardubicích,“ říká generální ředitel úřadu Pavel Surý.