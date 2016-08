Operátoři nabízejí televize v mobilu. Kvůli ceně dat si je moc neužijete

Nejlépe omezení ilustruje konzumace videa. Jednou z největších výhod, kterou nové 4G sítě přinesly oproti starším generacím, je totiž právě možnost dívat se na on-line video ve vysokém rozlišení. O2 a T-Mobile dokonce nyní vehementně propagují vlastní digitální televize a to včetně možnosti využívat k jejímu sledování aplikaci v chytrém telefonu.

To má ale háček. Pokud byste chtěli sledovat televizi jednoho z operátorů s využitím dat z jejich sítě prostřednictvím jejich tarifů, moc dlouho by vám to nevydrželo. K vlajkovým hlasovým tarifům totiž nabízejí pouze 1,5 GB dat.



Pravidelné sledování stojí na tisíce korun měsíčně

A sledování HD videa spotřebuje za hodinu asi 1,1 GB dat. Dívali-li byste se ve vysokém rozlišení třeba na fotbalový zápas, někdy ve druhém poločase byste překročili limit. A buď byste závěr neviděli, nebo si další desítky minut museli dokoupit za stokoruny.

„Je to jako kdybyste si pořídili Ferrari, ale měli do něj měsíčně jen dvacet litrů benzinu. Měli byste sice nadupané auto, ale v podstatě byste jím mohli jen popojíždět po městě, protože dál byste se nedostali,” připodobňuje situaci radní Českého telekomunikačního úřadu Ondřej Malý.

Na kolik by přišlo sledování televize nebo videí, kdybyste to chtěli dělat pravidelně? Právě na to se Malý a po něm i další uživatelé ptal na Twitteru zákaznického servisu všech tří operátorů. Vymodeloval si situaci, kdy by chtěl video sledovat pokaždé cestou z práce a do práce. Tedy dvakrát denně 45 minut po jedenadvacet pracovních dní v měsíci.

Tomu by odpovídal limit 40 GB. A ten by v kombinaci s hlasovým tarifem stál podle odpovědí operátorů na Twitteru 6 723 korun (T-Mobile), 4 696 (O2) a 7 382 (Vodafone) korun.

Za povšimnutí stojí také fakt, že stejný datový objem stojí ve speciálních datových tarifech třeba i desetkrát méně, než když ho přikupujete k hlasovému tarifu.

Finům, Polákům i Slovincům můžou Češi závidět

Že tato praxe není v souvislostech Evropy roku 2016 úplně normální, ukazuje velké srovnání operátorů působících v zemích Evropské unie, které k prvnímu letošnímu pololetí zveřejnil nadnárodní projekt Data Fuel Monitor. Ten porovnával, jaký datový limit mohou na různých trzích zákazníci dostat k neomezenému hlasovému tarifu dohromady za 35 eur (950 korun).

V desítce zemí je to přes 20 GB – a jsou mezi nimi státy malé i velké, západní i východní. V Česku to je podle srovnání 2,5 GB. Pokud zohledníme i dokupování dat do dané částky, dostaneme se na hranici 3,5 GB. I to ale znamená umístění na chvostu tabulky. Nižší FUP má k neomezenému volání jen v pěti zemích, tři nedávají k těmto tarifům data žádná.

V dalším srovnání - kolik stojí 20 GB dat k neomezenému tarifu - už Česko nefiguruje vůbec, protože autoři studie takový tarif nenašli. Dostat se na tuto hranici opět lze dokupováním. V tom případě je nejlevnější možností tarif Vodafonu Red LTE Premium s 10 GB a následnými deseti dokupy po jednom gigabajtu. Vyjde to na 2589 korun. Dražší to v EU mají pouze Kypřané.

Operátoři: Zákazníkům to takto stačí

Proč čeští operátoři neumožní svým zákazníkům více využívat rychlou a draze postavenou infrastrukturu třeba tak, jako to dělá finský operátor Elisa, který nabízí neomezeně dat? Všichni tři argumentují tím, že dané objemy jejich zákazníkům stačí. Když ne, tak si mohou dokoupit.

A přidávají, že je v možnosti nabídnout víc dat omezují ekonomické (musí se jm vrátit investice) a technické (nesmí docházet k lokálnímu přetěžování sítě) faktory.

Těžko si ale představit, že ekonomika nebo technika funguje v jiných zemích Evropské unie výrazně jinak. Základem je tak spíš volba obchodního modelu, který se stále snaží operátoři hájit, i když i u nich dochází k debatám, zda se od něj neodpoutat.

Zatím ti čeští stále trvají na tom, že rozdílovým parametrem bude pro zákazníka množství dat, která k němu během platnosti balíčku proudí neomezenou rychlostí. Třeba zmíněný finský operátor Elisa už ale přešel na model, kdy od sebe jednotlivé tarify odděluje rychlostí přenosu neomezeného množství dat.

Češi data využívají málo, radši hledají wi-fi

Celkově má taktika českých operátorů dlouhodobě za následek to, že Češi s daty šetří. Podle analýzy společnosti Tefficient se v Česku v roce 2015 v přepočtu na jednu simkartu spotřebovalo 323 MB, což opět znamenalo předposlední místo pětadvacetičlenného žebříčku. U trhů na jeho čele - ve Finsku a Lotyšsku - jsou hodnoty desetinásobné.

Češi si totiž osvojili taktiku „wi-fi především“ a mobilní data konzumují, až když není vyhnutí. Aktuální analýza KPMG uvádí, že na otázku Jaké jsou podle nejdůležitější faktory při sledování videa v mobilu? 30,8 procent lidí odpovědělo, že musí mít wi-fi připojení.

Podle autora studie Ondřeje Holka by současná situace na trhu vypadala jinak, pokud by v Česku například fungoval čtvrtý operátor či jiný tržní vyzyvatel. Upozorňuje také na to, že tuzemští operátoři mají kvůli členitějšímu reliéfu vyšší investice do infrastruktury.

Zároveň Holek upozorňuje na rizika interpretace cenových srovnání, která počítají jen s absolutními cenami za jednu kategorii. Jakákoli srovnání by podle něj měla vždy zohlednit všechny faktory jako jsou ceny za další služby, tedy celkové příjmy operátorů na uživatele, kulturní a národní specifika nebo úspory z rozsahu, které budou ovlivňovat tvorbu cen.

Tajemník Prouza: Operátoři dělají chybu

I tak se podle něj ale časem trh vydá cestou, kdy se operátoři budou více soustředit spíše na poskytování větší přidané hodnoty a obsahu, než jen přenos hlasu a dat.

„Spotřeba dat by v budoucnu měla růst s tím, jak se mladí uživatelé s pozitivním vztahem k mobilním datům budou přesouvat do produktivní skupiny uživatelů. Věříme, že se v Česku bude reálná cena dat postupně snižovat a pravděpodobně nás v dohledné době čeká určitá forma neomezených tarifů,“ myslí si.

V to doufá i státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, který má na vládní úrovni na starost digitální agendu. „Přál bych si, aby cenová dostupnost byla na podobné úrovni jako v ostatních zemích, protože ekonomika založená na datech je naší budoucností. A myslím, že je chybou zákazníky učit, že mobilní data mají využívat až jako poslední možnost a místo toho hledat různé volně dostupné wi-fi sítě a domácí připojení řešit jinými cestami,“ říká.