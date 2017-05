Hvězdné války slaví 40 let. Zábavní investice století vydělává miliardy

Ne až tak dávno, před čtyřiceti lety, někde na jihu Kalifornie, snil mladý muž s plnovousem o filmu. Filmu, který by skloubil černobílé filmy se samuraji a filozofování nad dobrem a zlem do vesmírné opery, která svým moderním kabátem vyrazí dech celému Hollywoodu.

George Lucas si svůj sen nakonec splnil. První díl kultovní série Hvězdných válek Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje vyšel 25. května 1977, přesně před 40 lety. A filmová studia, kina a distribuce jsou šťastny dodnes.

Původních 11 milionů dolarů, které Nová naděje stála, je totiž pravděpodobně nejlepší investice, jaká se kdy ve světě filmu povedla, píše server Quartz. Jenom na tržbách potom vydělala tři čtvrtě miliardy dolarů.

I při očištění o inflaci, by natáčení Epizody IV dnes vyšlo na 45 milionů dolarů – zlomek oproti 265 milionům dolarů, za které šel do kin poslední snímku Hvězdných válek Rogue One.

Původní Star Wars jsou potom s ohlédnutím na inflaci s necelými 2 miliardami dolarů třetím nejvýdělečnějším filmem všech dob. Hvězdná značka potom nejcennější filmovou franšízou všech dob. Miliardy dolarů vydělalo i všech 10 dalších dílů filmové ságy, ale i její televizní série, knihy, akční postavičky a jiné sběratelské doplňky. Jmění George Lucase se nyní odhaduje na 5,2 miliardy dolarů. Bez Star Wars by to bylo o hodně méně.

Dojná kráva Star Wars

Jenom za televizní a filmové studio, ze kterého vzešly režisérovy trháky jako Star Wars nebo Indiana Jones, zaplatil v roce 2012 Disney 4 miliardy dolarů. Investice se zábavní společnosti ze 40 procent zaplatila hned na prvních dvou Star Wars titulech, které vyšly už pod jeho taktovkou. Rogue One a Síla se probouzí jenom na kinodistribucích vydělaly 1,5 miliardy dolarů.

Skutečná síla Hvězdných válek ale plyne především z její značky, přes kterou jde prodat takřka cokoli od hraček, videoher, tematicky vyvedené cesty a hotely. Disney si je toho vědom a již brzy otevře ve svých zábavních parcích v Kalifornii a na Floridě sekce inspirované Star Wars.

Jenom za rok 2016 připlulo díky parkům zábavní megafirmě 17 miliard dolarů a dalších 5 miliard vydělala na prodeji zboží a licencí. Očekává se, že s přibývajícími Star Wars filmy strmě porostou i Disneyho tržby.