Češi jezdí ve stále starších autech, průměrný věk už přesáhl patnáct let

„Kupní síla obyvatelstva ČR dosud není v průměru na takové úrovni, aby pořízení nového osobního automobilu bylo pro běžnou rodinu prioritní či nezbytnou investicí,“ upozorňuje nezávislý analytik Antonín Šípek. Proto jsou podle něj stále udržována v provozu stará vozidla ve věku kolem 18 až 20 let, která stále plní základní funkci v domácnosti: jezdí se s nimi jen do práce nebo na nákupy.

„Pokud se chceme přiblížit vyspělým evropským zemím, je zapotřebí zvýšit koeficient obměny vozového parku a obnovit více než jeden milion nejstarších vozidel. Současný vozový park rozhodně není důstojný země, která si říká automobilová velmoc,“ říká mluvčí Škody Auto Vítězslav Pelc a upozorňuje: „Stále se k nám dovážejí vozy, které jsou technologicky a zejména ekologicky za zenitem.“ Česko by si podle něj zasloužilo zpřísnění pravidel pro dovoz ojetin, aby se nedovážely vraky.

„Staré automobily představují závažný problém nejen z pohledu ekologie, ale i bezpečnosti,“ říká mluvčí ÚAMK Petr Vomáčka.

Polovina dovážených ojetin je starší deseti let

„Patnáct let staré vozy jsou už většinou opotřebované a napadené korozí, což dále snižuje úroveň jejich pasivní bezpečnosti,“ dodává tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný. Situace se podle něj může ještě zhoršit. Chystané evropské zvýhodnění aut na alternativní pohon může na náš trh vrhnout další vlnu ojetin ze Západu.

„Plných 54 procent dovážených ojetin je starších deseti let,“ upozornil Šípek. Rychlost obměny vozového parku by podle něj měla být nad sedmi procenty ročně, celosvětový průměr v roce 2016 činil 7,33 procenta.

V České republice ale v roce 2016 dosahovala tato hodnota 5,03 procenta a letos to bude podle názoru dalších oslovených expertů velmi podobné. „Domácí ekonomice se opravdu daří, čehož důsledkem je rekordní počet prodaných nových automobilů v posledních letech. Navzdory rekordní výši prodejů nových automobilů průměrný věk registrovaných osobních automobilů nadále stoupá. Stáří vozového parku je ovlivněno vysokým podílem automobilů starších 15 let, které výrazně navyšují průměrný věk,“ vysvětluje Jakub Jurga, člen automobilové expertní skupiny PwC.

„Více než 70 procent prodejů nových osobních automobilů uskutečňuje firemní klientela,“ doplňuje Antonín Šípek a připomíná další faktory, které brzdí nákup nových aut ze strany domácností: „Řada firem poskytuje stále ve větší míře jako benefit služební automobil i pro soukromou potřebu. Dříve tradiční vlastnictví automobilu je postupně nahrazováno sdílením vozidel a tento trend bude nadále pokračovat.“

V této souvislosti expert očekává, že prodeje nových vozidel budou dále spíš stagnovat. Snižování průměrného věku vozového parku tak bude ještě více závislé na vyřazování starých vozidel z provozu.

Zasáhnout může stát

„Stát může obměnu vozového parku podpořit v zásadě dvěma způsoby – stimuly nebo restrikcemi. Stimuly jsme ve větší míře zaznamenali během ekonomické krize, kdy řada států zaváděla tzv. šrotovné. „Česko tehdy takové opatření nezavedlo,“ připomíná Jan Linhart, partner KPMG odpovědný za automobilový sektor. „V současné době je v této kategorii například podpora vozů na alternativní paliva, která je však dostupná pouze omezenému okruhu zákazníků.“

Dosud opomíjeným nástrojem regulace kvality vozového parku je podle něj silniční daň. Je zde prostor pro navýšení daně na stará neekologická auta používaná pro podnikatelské účely. „Naopak se domnívám, že opatření typu šrotovné není vhodným nástrojem pro obnovu vozového parku, obzvlášť v době ekonomického růstu,“ konstatuje Jan Linhart.

„Opatření by měla být motivační, ne represivní. Především by se však mělo jednat o soubor opatření na následujících pět až deset let, která by svou reálnou výhodností motivovala zákazníky k nákupu nového nebo prověřeného zánovního vozu,“ dodává mluvčí Škoda Auto Vítězslav Pelc.

„Nevoláme po šrotovném, není to dlouhodobé řešení. ČR potřebuje strategickou koncepci, která řekne, jak budeme zacházet s vozy bez katalyzátoru a s vozy se starými normami Euro 1, Euro 2. Tyto tři segmenty starých vozů dneska reprezentují zhruba polovinu vozového parku v Česku.“