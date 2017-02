Vláda povzbudí trh s elektromobily. Chce 1 200 dobíjecích stanic i dotace

Premiér Bohuslav Sobotka ve čtvrtek v Mladé Boleslavi na setkání zástupců automobilek a členů vlády potvrdil zájem státu podpořit rozvoj elektromobility. „Technologické změny postupují velmi rychle a musíme na ně reagovat,“ řekl Sobotka.

Jedním z plánů vlády je vytvoření sítě více než 1 200 rychlonabíjecích stanic po celé zemi. Ministerstvo dopravy má na ně připravenou miliardu korun. Podle ministra dopravy Dana Ťoka by měly vznikat i na místech, kde není příliš silný provoz, aby řidiči elektroaut měli jistotu, že neuváznou někde bez proudu.

Dalším impulsem pro řidiče mají být dotace na nákup elektromobilů. Právě ty nedávno nastartovaly poptávku po autech na baterii v jiných zemích, například v Norsku. Na druhou stranu ale třeba na Slovensku zatím k výraznějším změnám trendů nevedou (více jsme psli zde).

„Rozdíl v pořizovacích cenách aut s konvenčními motory a elektrickými je stále vysoký,“ připouští ministr životního prostředí Richard Brabec a věří, že vypsání programu pro občany je reálné ještě v tomto volebním období, tedy do října či do konce roku. „Použili bychom na to peníze z národních zdrojů, tedy hlavně ty, které máme ve Státním fondu životního prostředí,“ řekl Brabec.

Brabec: Ať se do dotací zapojí i automobilky

Kolik by mohli lidé dostat, nechce zatím uvést. Dosud stát vyplácí 220 tisíc korun na nákup elektromobilu městy či kraji. Přístup k podpoře elektromobility se v jednotlivých zemích liší, Brabcovi se líbí německý model, kde elektrovůz dotují částkou 4 000 eur (asi 108 tisíc korun). Polovinou z této sumy však přispívají automobilky.

„Podmínkou takového programu pro občany je zapojení automobilek, které musí snižovat emise,“ dodal Brabec, jenž elektromobil používá podle svých slov hlavně pro cesty po Praze.