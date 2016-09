Danění emisí, dotace, povinné ekovozy. Stát vymýšlí, jak omladit česká auta

Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů jsou návrhy polotovar, protože vůbec neřeší hlavní příčinu zastaralého vozového parku: ekonomickou sílu obyvatel.

„Je přece jasné, že kdyby měli lidé více peněz, obnovovali by vozy rychleji a mnohem méně by kupovali ojetiny,“ tvrdí Indráček. Podle něj je rovněž zbytečné podporovat obnovu autoparku ve státní nebo místní správě, protože tyto vozy patří z hlediska průměru mezi modernější.

Stát v koncepci neřeší ani skutečnost, že emise z osobních aut lze snížit jednodušeji než zkoumat, jak úsporný motor či palivo auto má: přesunem lidí do veřejné dopravy. „Není to něco, co lze lidem přikázat. Je potřeba nabídnout dostatečně atraktivní spojení veřejnou dopravou, aby nemuseli tolik jezdit auty,“ prohlašuje Tomáš Záruba z Centra pro efektivní dopravu.

První pokus o projednání zatím skončil dříve, než začal. Materiál ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který řeší například dotace na nákup nových aut, narazil u některých ministerstev na odpor. Přesto podpora do nákupu nových vozů už proudí: MPO rozdělilo dotace firmám na elektromobily.

1. Analýza zpoplatnění osobních vozidel

Pro majitele osobních aut možná největší zásah do peněženek, i když zatím jen ve formě analýzy. Ta má říct, zda by se vyplatilo zavést zdanění odstupňované podle emisí vozidla, nebo mýto na silnicích pro osobní auta. Nejde o novinku, podobné modely zdanění jsou běžné i v řadě jiných zemí EU. Například zdanění vozidla podle emisí CO2 se používá už v 15 zemích EU. Materiál je pro stát o to atraktivnější, že by zavedení nových daní rozpočtu vyneslo dalších čtyři až pět miliard korun.

2. Operativní leasing aut pro státní správu

Tento model dlouhodobě tlačí automobilky. Jeho cílem je kromě zajištění prodejů nových aut zvýšení množství novějších ojetin, kterých je na trhu relativně nedostatek. Zejména ze zahraničí se k nám dovážejí vozy starší deseti a více let. Operativní leasing je fenoménem posledních dvou let, začaly ho postupně nabízet všechny značky. Například v Bavorsku je na operativní leasing třetina vozů pro úředníky, v Itálii téměř sto procent.

3. Nízkoemisní zóny ve městech

O zavedení modelu převzatého z Německa hovoří některá velká tuzemská města. Už dnes mají možnost do některých částí pouštět jen auta splňující určitý emisní limit a zakazují vjezd nejstarších vozů.

4. Peníze za auta šetrná k životnímu prostředí

Princip je jednoduchý: kdo znečišťuje ovzduší více, přispěje na nákup ekologičtějšího vozidla. Opatření počítá se zavedením malusu (za vysoké emise škodlivin) při nákupu nového vozu a naopak vyplacení bonusu za nákup auta s nízkými emisemi nebo vozidla s alternativním pohonem. Současně zvažuje bonus pro občany za vyřazení starého vozidla a jeho ekologickou likvidaci. Systém by měl být samofinancovatelný. Přesná výše bonusu a malusu a podmínky, za nichž bude možné uplatnit zvýšení bonusu v případě souběžné ekologické likvidace starého vozidla, budou vyplývat z analýzy proveditelnosti tohoto opatření. Tu má zpracovat do konce roku ministerstvo životního prostředí. Emise CO2 z nových aut sice postupně klesají, zato obliba větších aut dalšímu poklesu nepomáhá.

5. „Šrotovné“ a dotace na nákup alternativního pohonu

Jde o způsob, jak podpořit vyřazení nejstarších aut. Lidé by za potvrzení o ekologické likvidaci dostali bonus, uvažuje se o třech až pěti tisících korunách bez ohledu na to, zda si koupí nové auto. Ministerstvo už analyzovalo, jaký zájem by o příspěvek byl, v materiálu o něm ale nemluví. Součástí opatření může být i dotace na nákup nového nízkoemisního automobilu. Ohledně tohoto bodu je největší rozpor mezi ministerstvy.

6. Dotace na nákup aut s alternativními pohony pro úřady

Nově vytvořený Národní program „Obměna vozového parku veřejné správy za vozidla s alternativním pohonem“ podpoří nákup elektromobilu 150, hybridu 100 a vozidla na CNG 50 tisíci korunami. Program se rozjede nejspíš v říjnu.

7. Povinný podíl ekovozidel ve státní správě

Ambiciózní plán počítá s tím, že do roku 2020 bude mít veřejná správa čtvrtinu vozového parku s alternativním pohonem, do 2030 dokonce polovinu. Stát podobně mluví několik let, nicméně většina soutěží na nové vozy i letos míří hlavně ke klasickým pohonům na naftu a benzin.

„Pořízením vozidel s alternativním pohonem bude stát deklarovat zájem na snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí a půjde příkladem dalším subjektům a občanům,“ uvádí materiál.