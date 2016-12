Příští rok začne boj o největší železniční zakázku posledních 10 let

Přípravy stavby se na téměř rok zadrhly kvůli novému zákonu o posuzování vlivu staveb na životní prostředí EIA. Problém s povolením ale odpadl, ministerstvo životního prostředí dalo těsně před Vánoci SŽDC závazné souhlasné stanovisko. Díky tomu může SŽDC žádat o stavební povolení. „Podání žádosti o stavební povolení předpokládáme během prvního čtvrtletí 2017,“ řekl mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.

Na začátku příštího roku chce SŽDC vypsat i zakázku na samotnou stavbu, jejíž hodnota je odhadována na šest miliard korun. Půjde tak o největší zakázku na tuzemské železnici za posledních deset let. „Cílem je zahájení stavebních prací na přelomu let 2017 a 2018, ukončení v roce 2021,“ dodal Ptačinský.

Více než desetiminutová úspora času

Už předchozí modernizace na trati výrazně zrychlily spojení Praha - Tábor - České Budějovice, nový úsek by měl dál zkrátit jízdní dobu. Dosud činí jízdní doba expresů Tábor – Benešov u Prahy 32 až 35 minut. Stavba umožní zkrácení jízdních dob expresů ne 22,5 až 23,5 minuty.

Projekt z dílny Sudopu Praha a Metroprojektu počítá se zkrácením trasy, jde o téměř novou trať, protože stávající úsek nejde už modernizovat na vyšší rychlost. Na trati budou dva tunely: Deboreč o délce 660 metrů a Mezno o délce 850 metrů. Vznikne také zcela nová stanice Červený Újezd, která nahradí zrušené stanice Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky ve středních Čechách.

Trať bude v celé trase dvojkolejná a s rychlostí na 160 kilometrů v hodině. Díky stavbě nové tratě by nemělo docházet k tak velkým výlukám jako při stavbě úseku z Tábora do Sudoměřic či Benešova do Votic.

Stavby na čtvrtém železničním koridoru mají ale zatím zpoždění oproti plánu, což potvrzuje i nedávný materiál ministerstva dopravy, který zaslal úřad do meziresortního připomínkového řízení. Dva roky zpoždění má například modernizace úseku Doubí - Soběslav. Nejasný je i termín zahájení prací na úseku Nemanice - Ševětín.