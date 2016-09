Stát začne poprvé dotovat koupi nových aut, do hry se vrací šrotovné

Ve hře jsou navíc ještě další peníze na podporu nákupu nových vozů: vláda bude příští týden řešit i to, zda nezačne vyplácet odměnu za to, že se zbaví starého auta. Takzvané šrotovné má dosáhnout až 60 tisíc korun.

Ministerstvo životního prostředí zatím výzvu na dotování aut s alternativním pohonem nevyhlásilo, chystá ji nejspíše na říjen. „Příprava programu je ve finále, o výši příspěvku ještě jednáme,“ řekla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Na dotace má být připraveno 150 milionů korun, které se vyčlení z Národního programu životního prostředí. Výše dotace se má podle Českého plynárenského svazu lišit podle typu pohonu: 50 tisíc korun bude mířit na vozy na stlačený zemní plyn (CNG), 100 tisíc korun má zamířit na plug-in hybrid a 150 tisíc korun bude dotace na nákup čistého elektromobilu. Podle Roubíčkové se ještě o definitivní výši jedná a příspěvek může být ještě vyšší.

Dotace mají zmírnit cenové rozdíly v pořizovací ceně mezi vozy na naftu či benzín. Provozovatelé těchto aut pak šetří hlavně na provozu, palivo je výrazně levnější: například u elektřiny není žádná spotřební daň, u CNG minimální.

Ministerstvo životního prostředí oslovilo dotazníky obce, města a kraje, zda a o jaké dotace by měly zájem. Podle ministerstva z dotazníků vyplývá, že více než polovina obcí má zájem o hybridy, 43 % pak o pohon na stlačený zemní plyn CNG. Dotazníky využíváme jako doplňkový a orientační materiál pro nastavení výzvy, kterou dle předpokladu vyhlásíme v průběhu října,“ říká Dominika Pospíšilová z ministerstva životního prostředí.

Stát už se dříve zavázal k tomu, že bude nakupovat více vozidel s alternativními pohony. Jenže zůstalo u slibů. Podle závazku z roku 2008 měla být čtvrtina aut na alternativní pohon. „ Ani dnes, po osmi letech, ale zdaleka podíl těchto vozidel ve státní správě rozhodně nečiní 25 procent,“ dodal Jiří Šimek z Českého plynárenského svazu.

Alternativním palivům v Česku se zatím příliš nedaří, auta s pohony na něco jiného než benzin či naftu, tvoří jen tři procenta prodejů, příliš ani nerostou.

Dál je zatím zavedení šrotovného. To navrhuje jako jedno z opatření pro omlazení vozového parku Ministerstvo průmyslu a obchodu. Státní příspěvek na likvidaci starého auta a koupi nového by měl být ve výši 30 tisíc korun, nebo 60 tisíc korun při nákupu ekologicky šetrného vozu. „Nárok na prémii by měli lidé, kteří dají zlikvidovat auto starší 10 let, jež vlastní více než 2 roky. Cena nového auta by nesměla přesáhnout půl milionu korun, u ekologicky šetrných aut je limit vyšší, až 700 tisíc korun,“ uvádí materiál.

Nad zavedením šrotovného ale nepanuje ve vládě zatím shoda, proti je například ministerstvo životního prostředí.