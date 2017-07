Státní dluh stoupl na 1,789 bilionu, na každého Čecha připadá 169 tisíc

Cílem bylo zajistit si finanční rezervu nebo refinancovat část dluhu výhodněji. V tiskové zprávě o tom v pátek informovalo ministerstvo financí. Na každého Čecha tak připadá dluh zhruba 169 000 Kč.

Ministerstvo financí (MF) upozornilo, že se mu daří i po ukončení devizových intervencí České národní banky prodávat státní dluhopisy za záporný výnos s dobou do splatnosti až pět let. „Celkově tak MF za první pololetí získalo emisí státních pokladničních poukázek a střednědobých státních dluhopisů za záporný výnos více než jednu miliardu korun,“ uvedl úřad. Záporný výnos znamená, že investoři v podstatě platí státu za to, že mu půjčují peníze.

MF uvedlo, že díky těmto příjmům získalo peníze, které umožnily posílit výdajové priority vlády. „Od 1. července 2017 tak mohlo dojít ke zvýšení služebních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů o deset procent, ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců v kultuře a nepedagogických pracovníků ve školství o 9,4 procenta či sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách o 23 procent,“ uvedl ministr financí Ivan Pilný (ANO).

Vývoj státního dluhu 1993: 158,8 mld. 1994: 157,3 mld. 1995: 154,4 mld. 1996: 155,2mld. 1997: 173,1mld. 1998: 194,7mld. 1999: 228,4mld. 2000: 289,3mld. 2001: 345mld. 2002: 395,9mld. 2003: 493,2mld. 2004: 592,9mld. 2005: 691,2mld. 2006: 802,5mld. 2007: 892,3mld. 2008: 999,5mld. 2009: 1178,2mld. 2010: 1344,1mld. 2011: 1499,4mld. 2012: 1667,6mld. 2013: 1683,3mld. 2014: 1663,7mld. 2015: 1673mld. 2016: 1613,4mld. 1. pololetí 2017: 1788,8mld. Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Prudké přechodné navýšení dluhu podle hlavního ekonoma Cyrrus Lukáše Kovandy problémem veřejných financí v současnosti není. „Problémem ale je nerovnoměrné časování dalšího zadlužování a zejména struktura dluhu, tedy rostoucí závislost na rizikovějším krátkodobém financování,“ upozornil.

Dluhopisy za 127,6 miliardy

Zároveň se ministerstvo zaměřilo ve druhém čtvrtletí na prodlužování doby splatnosti vydávaných střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů. MF tak ve druhém čtvrtletí vydalo na trhu střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy za 22,8 miliardy korun s průměrnou dobou do splatnosti 9,6 roku, což růst o 4,6 roku proti předchozímu čtvrtletí. Za celé první pololetí MF vydalo dluhopisy za 127,6 miliardy korun při průměrném výnosu 0,05 procenta.

V květnu uvedl tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO), že na konci roku bude státní dluh stejný jako na konci loňského roku, tedy 1,613 bilionu korun.

„Očekáváme, že příští zpráva MF přinese zprávu, že se státní dluh oproti roku 2016 naopak snížil či zůstal prakticky stejný. Podle našich odhadů dosáhne zhruba 1,61 bilionu korun. Všechny pokladniční poukázky, které ministerstvo prodávalo se záporným výnosem, jsou totiž splatné maximálně na konci září. Emise dluhopisů zároveň v posledních týdnech prakticky ustaly,“ uvedl ekonom Komerční banky Marek Dřímal. V závěru roku ale podle něj bude muset MF opět s prodejem dluhopisů pokračovat.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.