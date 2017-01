České dráhy a odboráři vyhráli, miliardová státní půjčovna vlaků nebude

Konec plánu po pondělním jednání tripartity potvrdil iDNES.cz náměstek ministra dopravy Ladislav Němec. Podle něj z materiálu o otvírání železničního trhu, ve kterém byla i půjčovna vlaků, zmizí sporný bod, který počítal s využitím evropských dotací na nákup vlaků pro dálkové vlaky. „S ohledem na zájem podpořit veřejnou dopravu nabídne tyto prostředky krajům a to v souladu s vládou schváleným programem Pořízení železničních kolejových vozidel,“ řekl Němec.



Půjčovna měla přinést snížení nákladů na nákup vlaků, státní dopravce se ale obával, že se stane jen personální agenturou. Byznys s pronájmem vlaků funguje v některých zemích běžně v soukromé sféře zejména u nákladních dopravců. V Česku, kde řada nákupů nových vlaků Českých drah končí pokutou od antimonopolního úřadu, ale plán narazil.

Už v materiálu pro pondělní jednání ministerstvo potvrdilo, že nenašlo shodu s některými ministerstvy a nebylo schopno vypořádat jejich připomínky. Kritici požadovali především důkladnější analýzu, proč by měla půjčovna vůbec existovat.

Proti půjčovně se postavily například Úřad vlády (místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace), ministerstvo zemědělství a Pardubický kraj. „Tyto tři úřady předložily připomínky téměř doslovně totožného znění,“ uvedlo ministerstvo dopravy ve své zprávě. Připomínky se navíc velmi shodovaly s argumentací, kterou proti půjčovně měly České dráhy. Ty jsou od začátku proti.



Proti plánům bylo i ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a obchodu, Liberecký kraj, Středočeský kraj a Asociace samostatných odborů, pod kterou spadá Odborové sdružení železničářů.

Státu hrozilo, že o dotace na vlaky přijde úplně

Boj o půjčovnu se stal hrou o čas: její start počítal s evropskými dotacemi, a tak její odpůrci souhlas podmínili zpracováním analýz, které by odůvodnily pořízení vlaků státem. To by ale zabralo další čas a státu by hrozilo, že o dotace na vlaky přijde úplně. Proto se ministerstvo rozhodlo, že peníze na vlaky nakonec nechá krajům.

Některé kraje přitom proti půjčovně nejsou. Například Jihomoravský kraj už soutěž na vozidla spustil a počítá s tím, že je bude vlastnit třicet let.

Původní model počítal s tím, že by se mohlo ušetřit hlavně na nákupu, dosud totiž dopravci soutěží vlaky po malém počtu jednotek. To zahraniční výrobce odrazuje od časově náročného i finančně nákladného schvalování vozidel v Česku, a v soutěžích tak v minulosti byla většinou jen Škoda Transportation. Rozdrobení peněz na vlaky do krajů jí může opět nahrát.