Státu bude s mýtem radit Deloitte. Stejně jako před příchodem Kapsche

Deloitte vybrala hodnotící komise jako nejlepší nabídku, i když nebyla nejlevnější. Samotná soutěž na provozovatele mýta by měla začít příští rok, Deloitte má státu pomoci s její přípravou. „Nejpozději do konce roku 2019 by měl provozovatel vzešlý ze soutěže provoz mýta převzít,“ uvedl resort.

Společnost Deloitte byla v soutěži podle ceny druhá, své služby nabídla za 30,4 milionu korun. Cena však měla váhu jen 60 procent, zbytek připadl na hodnocení úrovně metodiky řízení projektu. „Společnost Deloitte Advisory prokázala nejlepší úroveň metodiky a znalost právních i technických aspektů mýtného systému,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

O podobě mýta na další roky tak bude spolurozhodovat stejná firma, která stála u první soutěže na provoz mýta, kterou v roce 2006 vyhrála společnost Kapsch. Smlouva byla opakovaně označována za nevýhodnou. Deloitte pomáhal státu uzavřít i v neděli uzavřený dodatek smlouvy s Kapschem na další tři roky. Za jeho najmutí bez soutěže loni na podzim dostalo ministerstvo pokutu od antimonopolního úřadu.

Do soutěže se přihlásily rovněž společnosti KPMG ČR, Tempest Czech a advokátní kanceláře Volopich, Tomšíček & spol, společnost Cetag, BDO IT a Arthur D. Little. Ta vyhrála předchozí soutěž na projektového manažera vypsanou za dob ministra Antonína Prachaře, jeho nástupce Dan Ťok ji zrušil.

Úkolem projektového manažera bude zpracovat tarifní politiku, podle níž se nastaví budoucí mýtné sazby. Pomůže rovněž připravit zadávací podmínky technologicky neutrální soutěže, v níž stát vybere nový mýtný systém. „V dalších fázích se pak mýtný manažer bude podílet na realizaci zadávacího řízení a poskytne podporu ministerstvu při řešení mýtného systému po roce 2019, včetně možného předání systému novému provozovateli,“ dodal Neřold.