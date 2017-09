Stavbě dálnic u Litomyšle a Frýdku-Místku hrozí kvůli iniciativám zpoždění

Příprava klíčové dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí, která má odlehčit přetížené brněnské D1, narazila na odpor majitelů pozemků u obce Kornice. Ta je vzdálená pouhé dva kilometry od centra Litomyšle a dálnice bude obec těsně míjet.

Jednadvacet tamních vlastníků pozemků pod budoucí dálnicí se v těchto dnech písemně zavázalo, že pozemky neprodají, pokud by dálnice vedla ve variantě „0“.

Současně trvají na dostatečném posouzení nedaleké varianty 1. „Tato trasa přináší minimální hlučnost, je šetrnější ke spodním vodám a životnímu prostředí. Pokud ji Ředitelství silnic a dálnic nevezme v potaz, zdrží se výstavbu D35 kolem Litomyšle o 10 let,“ řekl iDNES.cz předseda spolku Pro Litomyšl Ladislav Sýkora.

Varianta „1“, jak je tato trasa označována, vede v rámci schváleného koridoru EIA. „Podle vyjádření ministerstva životního prostředí by eventuální procesní zpoždění s ní spojené nepřesáhlo tři měsíce,“ dodal litomyšlský aktivista Tomáš Havránek.

Podle zjištění iDNES.cz ale zatím ŘSD s variantou „1“ vůbec nepočítá. Dálnice má přitom kolem města vést už za pět let. Dalších pět let by tak končila před Litomyšlí a znovu začínala za městem.

Zamýšlená stavba úseku dálnice D35 u Litomyšle.

Zastaví se i obchvat Frýdku-Místku

Dalším problémovým úsekem tuzemských dálnic je obchvat Frýdku-Místku, který je součástí tahu D48 do Polska. V pátek proti jeho stavbě podaly rozklad Děti Země. Stavba, která měla začít ještě letos, se tak dokládá na neurčito.



„Žádáme změnit uložené podmínky ve stanovisku hygieniků na ochranu před hlukem, dále ve stanovisku krajského úřadu v Ostravě na ochranu cenných území soustavy Natura 2000, hlavně kolem řeky Morávky, a také ve stanovisku EIA na ochranu životního prostředí,“ upřesnil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Součástí rozkladu je také upozornění na rozpory při vydání stanoviska krajského úřadu v lednu 2013 k zásahu do přírodních památek Profil Morávky a Kamenec a při vydání stanoviska EIA v únoru 2017, které ministerstvo životního prostředí zaslalo Ředitelství silnic a dálnic ČR bez vyjádření veřejnosti.

Rozkladem napadená část obchvatu Frýdku-Místku měří 2,3 kilometru. Nákladem přibližně jedné miliardy korun se má stavět v letech 2017 až 2020, tento termín se ale nyní jeví jako nereálný.