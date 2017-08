Letos začne stavba 24 úseků silnic dálnic, většina ale až po volbách

Dálnici D11 chceme ukončit u Jaroměře Děti Země nedávno podaly rozklad proti stavebnímu povolení dálnice D11 pro úsek z Hradce Králové do Smiřic. Tím připravenou stavbu zablokovali na několik měsíců. Co si od toho slibují, vysvětluje předseda spolku Miroslav Patrik. Proč stavbu blokujete? Nejraději bychom dálnici D11 ukončili v Jaroměři, neboť její pokračování nemá dopravní a ekonomické odůvodnění. Ke státní hranici s Polskem by stačilo postavit potřebné obchvaty a zvýšit kvalitu stávajících silnic. Dlouhodobý přínos nových dálnic není až tak jednoznačný. Co konkrétně vám vadí na úseku z Hradce Králové do Smiřic?

Chceme mít jistotu, že povolování dálnice je v pořádku. V rozkladu proti stavebnímu povolení pro tento úsek tak například žádáme změnit jednu podmínku o hlučnosti při výstavbě, dále u stanoviska hygieniků navrhujeme doplnit dvě nové podmínky. U stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků žádáme změnit jednu podmínku o­kácení dřevin a doplnit čtyři nové. U stanoviska EIA chceme změnit čtyři podmínky. Výstavba D11 ovšem nevázne jenom na nás, ale i na nevypořádaných pozemcích. Rozklad jste podali také u­modernizace dálnice D1. Budete žádat přezkum všech závazných stanovisek u všech dalších dálnic?

Naše účast v řízeních o dálnicích je vždy individuální, ale u D1 a D11 jsme vycházeli z principu předběžné opatrnosti. Dříve se totiž spolky, včetně Dětí Země, mohly aktivně účastnit řady správních řízení podle zákona o ochraně přírody a­krajiny, a to ještě před zahájením územních či stavebních řízení. Podkladová rozhodnutí tak „prošla jejich rukama“. Tyto procesy byly ale zrušeny a nový stavební zákon je nahrazuje vydáváním podkladových závazných stanovisek úřady bez účasti veřejnosti. Tak to politici svými zákony zařídili, aby se povolování urychlilo až o polovinu. Jak na změny v zákoně reagujete?

Spolkům u velkých staveb nezbývá jiná možnost než tato stanoviska úřadů napadnout až společně s podáním odvolání proti územnímu či stavebnímu rozhodnutí. Děti Země jsou k tomuto postupu politiky donuceny, takže se jen logicky přizpůsobily této novotě.