Dal vzniknout Scio testům, teď Šteffl zakládá síť škol budoucnosti

Šteffl, kterému bude v listopadu 62 let, je vystudovaný matematik. Po škole pracoval v Ústavu pro filozofii a sociologii Československé akademie věd a poté učil na několika pražských školách a rok na gymnáziu v Chebu.



S podnikáním začal hned po revoluci, když v 1990 založil známé gymnázium PORG, první soukromou školu u nás. O pět let později následovalo Scio, které se zabývá testováním žáků základních a středních škol a pomáhá rodičům se vzděláváním dětí.

Začátky Scia nebyly jednoduché. Testy, které pomáhají fakultám s přijímáním nových studentům se sice líbily, ale z počátku se do nich nikomu nechtělo. „Všichni říkali, že do toho nechtějí jít sami, že do toho půjdou až s ostatními,“ vypráví.

Scio testy využívají fakulty v Česku i na Slovensku

Zlom přišel ve chvílí, kdy se pro testy rozhodl nedávno zesnulý sociolog Ivo Možný, v té době zakladatel a děkan Fakuty soicálních studií Masarykovy univerzity v Brně. „Skoro se dá říct, že nebýt jeho, tak jsme to buď nedělali vůbec, nebo bychom to bývali museli začít dělat úplně jinak,“ vzpomíná Šteffl.



Co je Scio Ondřej Šteffl založil společnost Scio v roce 1995. Její hlavní příjmy plynou z testů pro přijímací řízení na vysoké a střední školy. Sciotesty využívá pro přijímací řízení více než polovina fakult v České republice a 20 na Slovensku. Firma má roční obrat přes 60 milionů korun a zaměstnává asi 60 lidí.

Scio testy se nakonec ujaly a firmě se dnes daří. Její služby využívá více než polovina fakult v České republice a 20 na Slovensku. Roční obrat Scia přesahuje 60 milionů korun ročně a společnost zaměstnává asi 60 lidem.

Loni se Šteffl pustil do úplně nového projektu. Dal si za cíl vytvořit síť škol s netradičním konceptem výuky, která má děti připravit na život v polovině 21. století.

V současné době existují čtyři ScioŠkoly a plán je otevírat každý rok přibližně tři další. „Ten nápad se ve Scio vznáší už řadu let. Loni přišla jedna kolegyně s tím, že poptávka roste a je nejvyšší čas začít školy zakládat. Tak jsme svolali celé Scio a na celofiremní poradě se rozhodli, že do toho půjdeme,“ popisuje Šteffl.

Škola bez tříd a známkování

ScioŠkola cílí na rodiče se zájmem o inovativní vzdělávání. Ve škole se neznámkuje, žáci nejsou rozděleni do klasických tříd a učitel není učitel, ale průvodce. Koncept výuky vychází z předpokladu, že každé dítě se chce učit. „Naše představa je, že děti k učení nutit nemusíme, jenom je potřeba vytvořit jim dobré podmínky a trochu je směrovat,“ říká Šteffl.

Na výsledné podobě škol se mimo jiné podílel také bývalý šéf ČSOB Pavel Kavánek, ředitelka české pobočky Googlu Tania le Moigne, nebo autor nové koncepce výuky matematiky Milan Hejný. To jsou členoné takzvané Rady modrých, skupiny lidí z různých oborů, se kterými se Šteffl radí. „Rada moudrých se pravidelně schází a pomáhá nám s koncepcí ScioŠkol,“ vysvětluje.

Byznys už konzultuje s dětmi

Šteffl má s partnerkou devatenáctiletou dceru a třiadvacetiletého syna. S dětmi už konzultuje podnikání. „Zrovna minulý víkend jsem se synem řešil, kolik škol budeme příští rok schopni otevřít, nakonec to přece bude jejich, že.“

S dětmi ho pojí také stejné koníčky. Prvním je cestování s batohem do exotických zemí. Společně navštívili mimo jiné Malawi, Nepál, Madagaskar, Srí Lanku a Borneo. Dalším je snowboarding.



Se synem sjíždějí kopce od doby, kdy mu bylo třináct. „Jsou to úžasné rodičovské zážitky. Rád vzpomínám na situaci, kdy jsme dojeli do jednoho slepého místa, kdy jsme mohli skočit čtyři metry dolů, nebo zout snowboardy, vystoupat o kus výš a někudy to objet. Syn se rozhodl skočit, takže mi nezbylo než skočit taky, ale sám bych do toho nešel,“ dodává Šteffl s úsměvem.