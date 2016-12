Ženy dobývají české koleje, testy na strojvedoucí zvládají lépe než muži

Byla to původně jen brigáda jako přivýdělek ke studiu architektury a stavařiny. Jako stevardka Leo Express se na chvíli podívala Alžběta Barčiaková i na stanoviště strojvedoucího. A pohled z čela vlaku na trať ji uchvátil více než představa celého života v kanceláři.

„Školu jsem dodělala kvůli rodičům, ale už na konci mi bylo jasné, že půjdu dělat strojvedoucí. Chtěla jsem dělat něco, co by mě bavilo,“ říká Barčiaková. Po několika měsících této práce zůstává stále nadšená. Dlouhou dobu platil „mašinfíra“ za ryze mužskou profesi, v současnosti však u nás začíná lákat čím dál více žen. I když v celkovém počtu více než šestnácti tisíc strojvedoucích tvoří zatím jen zlomek, rychle jich přibývá – letos jich jezdí už 33, jak ukazují data z Drážního úřadu, který licence vydává.

„Nečekám, že nastane podobný boom jako u řidiček autobusů, práce na železnici má stále specifika. Ale s tím, jak jsou jednotky a lokomotivy čím dál modernější, je to určitě práce, která může ženy oslovit,“ říká Jindřich Hlas, šéf Federace strojvůdců. Podle něj jsou nevýhodou pro ženy strojvedoucí především dlouhé turnusy i pobyty mimo domov, zatímco například u autobusů v městské hromadné dopravě řidičky přicházejí ráno do práce a odpoledne jdou domů.

Ženy jsou v přípravě pečlivější

Cesta do lokomotivy je také poměrně těžší než za volant autobusu. Po důkladné lékařské prohlídce následuje odborný třítýdenní intenzivní kurz, kde se řeší nejen dopravní předpisy, ale především technické věci. Barčiaková přišla v červnu na Drážní úřad a zvládla jak písemný test, tak ústní zkoušku hned napoprvé. To není v Česku rozhodně zvykem. Drážní úřad neomezuje počty zkoušek, a tak řada zájemců chodí na testy klidně pětkrát šestkrát.

I statistiky dalších strojvedoucích ukazují, že ženy jsou v přípravě pečlivější. V roce 2015 uspělo u zkoušek všech šest žen, z nichž pět dalo zkoušku na první pokus, jedna prošla na druhý pokus. „Ženy chodí na zkoušky rozhodně lépe připravené než muži. Je to dáno zřejmě tím, že tu práci chtějí skutečně dělat, někteří pánové to zkouší stylem ‚buď to vyjde, nebo ne‘,“ říká mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Licencí strojvedoucího však vše nekončí. K cestě do kabiny strojvedoucího zbývá ještě další školení už přímo u dopravce. Pak následují tři měsíce, kdy jezdí, ale pouze s doprovodem, který za ni zodpovídá. „Na půl roku jsem přišla o svůj osobní život, řešila jsem jen přípravu na zkoušku,“ vzpomíná Barčiaková, která zůstala u Leo Express, kde jezdí s jednotkami Stadler Flirt.

V říjnu poprvé vyrazila sama, jezdí pravidelně na vlacích z Bohumína do Prahy a zpět až do slovenské Čadce. „Ten pocit, když se vlak rozjíždí a mám ho pod kontrolou, je úžasný a neomrzí se,“ říká Barčiaková, která má podle svých slov nejraději úseky, kde může jet maximální rychlostí 160 kilometrů v hodině, nebo úsek z Chocně do Ústí nad Orlicí kolem Tiché Orlice.

Domnívá se, že ženy jsou jako strojvedoucí opatrnější než muži. „Jako bývalá stevardka vím, co dokáže prudké brzdění, takže se snažím brzdit i rozjíždět jemněji,“ říká.

Cestující se občas diví, že vlak řídí žena. „Občas si myslí, že jsem přišla jako stevardka za strojvedoucím, občas se zeptají, zda to skutečně řídím já,“ dodává mladá strojvedoucí, kterou lákají zahraniční trasy nebo větší lokomotivy. „Zatím mě svezli kamarádi a je to něco, co mě určitě láká,“ dodává.

Šéfka depa

Větší zájem o práci v profesích, které ovládají dosud hlavně muži, evidují i České dráhy. U nich jezdí už devět strojvůdkyň.

„Mezi ženami máme strojvůdkyně, které vozí motoráčky na vedlejších lokálkách i rychlovlaky railjet na našich nejrychlejších tratích,“ říká Pavel Krtek, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah. Jedna žena je například mezi šesticí vrchních přednostů dep kolejových vozidel, téměř dvě desítky jich pracují v depech a dílnách jako provozní zámečnice nebo zámečnice kolejových vozidel. Další jsou mechaničky v elektro oborech.

Ženy míří i do dalších dopravních prostředků, především do letadel. Například britské aerolinky easyJet oznámily, že do dvou let chtějí zdvojnásobit počty přijatých pilotek. Letos tvoří ženy šest procent všech přijatých pilotů.