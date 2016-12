Svijanský pivovar loni rekordně vydělal, ale čeká horší časy

Pivovar Svijany loni dosáhl zisku 258 milionů korun při tržbách 1,1 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy za rok 2015, kterou firma zveřejnila ve sbírce listin obchodního rejstříku.

O více než deset milionů tak překonal svijanský pivovar rekord z roku 2011. Podle předsedy představenstva Tomáše Kučery ale nebyl loňský rok tak dobrý, protože se do celkového zisku musí započítat i výsledek dceřiné firmy Pivovar Svijany - distribuce, přes kterou pivovar s pivem obchoduje. V součtu je výsledek roku 2015 nepatrně horší.

Ve Svijanech loni uvařili nejvíce piva v historii, celkem 623,8 tisíc hektolitrů. Letošní výsledek podle Kučery bude nepatrně vyšší, ale jen v řádu stovek až jednotek tisíc hektolitrů. Zisk by měl být ale za letošní rok nižší.

„Struktura prodejů se zhoršuje v neprospěch sudového piva,“ vysvětlil Kučera. Na sudovém pivu mají tuzemské pivovary podstatně lepší marži, než na lahvovém pro obchodní řetězce. Firma si loňský zisk nechala a nevyplatila akcionářům žádné dividendy.

Plechovky táhnou

Svijany chtějí letos investovat hlavně do dvou linek na plechovky. Například půllitrové plechovky dosud stáčí u externího dodavatele, proto pořídí novou linku, aby je mohla stáčet přímo v areálu pivovaru. Plechovkové pivo zažívá v posledních letech velký boom v prodejích. Další peníze půjdou do linky na dvoulitrové plechovky, které firma uvedla na trh loni v létě, linka bude více automatizovaná. Celkem do technologie investuje firma přes sto milionů korun.

Důvodem investic do plechovek je i snaha rozšířit dál odbytiště. Po Moravě se Svijany uchytily na Slovensku, kde mají už několik set restaurací a jednají o vstupu do obchodních řetězců. Firma zvažuje vstup na polský trh, ale je opatrná a chce jít raději nejprve cestou sudového piva pro hospody, aby se značka stala známější.

Podle Kučery bude příští rok pro pivovary náročný především kvůli očekávanému úbytku hospod z důvodu zákazu kouření a zavedení EET.