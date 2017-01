Největší hříšník v obří kartelové pokutě zatím platit nemusí

„Firma dostala ze všech nejvyšší sankci, dohromady bylo pokutováno dvanáct společností souhrnnou částkou 300,7 milionu korun,“ řekla mluvčí soudu Simona Pešková. „Platba uložené pokuty by nepochybně mohla žalobci způsobit újmu zasahující do provozu, která by byla větší než újma hrozící z jeho prodlení,“ uvedla Pešková.

Odkladný účinek byl přiznán také brněnské OHL ŽS a.s. a společnosti Lesostavby Třeboň a.s. „Důvody pro přiznání jsou téměř totožné jako u předchozího žalovaného,“ uvedla Pešková.

OHL ŽS má zaplatit 53,4 milionu a Lesostavby Třeboň 3,4 milionu Naopak odkladný účinek nedostal HOCHTIEF CZ a.s., VIDOX s.r.o. „Žalobci se ve svém návrhu omezili na obecnou argumentaci bez uvedení konkrétních důvodů pro přiznání odkladného účinku,“ dodala Pešková. Žaloby k soudu podaly ještě firmy Daich, AVE CZ odpadové hospodářství a Colas. Naopak Strabag se u soudu pětimilionové pokutě nebrání.

Celkem ÚOHS uložil pravomocně pokuty za 300,7 milionu (více čtěte zde). Firmy podle úřadu koordinovaly svoje nabídky při výběrových řízeních v Jihočeském kraji a na Vysočině. Největší pokutu, 76,8 milionu, dostala Swietelsky stavební s.r.o. Druhou nejvyšší sankci má Hochtief (65,3 milionu), Colas CZ má zaplatit 50,3 milionu, Lesostavby Třeboň 3,4 milionu, Radouňská vodohospodářská společnost 2,5 milionu, VIDOX s.r.o. 31,5 milionu, DAICH spol. s r.o. 1,4 milionu, VIALIT Soběslav 136 tisíc korun, AVE CZ odpadové hospodářství 10,8 milionu a KOSTKA JH 144 tisíc korun.

Úřad zajišťoval důkazy při přepadových kontrolách. Dokumenty, které zajistil, prý svědčí o koordinaci postupu firem u jedenácti regionálních zakázek. Mezi důkazy byly třeba e-maily, prostřednictvím kterých si firmy zasílaly krycí nabídkové rozpočty. Kontroloři nalezli i nabídkové rozpočty konkurentů uložené v počítači z data předcházejícího podání nabídek.