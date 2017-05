Stát opraví za miliardu další lokálku, zrychlí ji až na 120 km/h

Zakázku za 1,068 miliardy korun zveřejnila SŽDC ve věstníku veřejných zakázek. V železničním názvosloví jde o revitalizaci, tedy jen částečné zlepšení stavu trati, ale nikoliv například narovnání oblouků. Svým objemem jde o jednu z největších zakázek na železnici v letošním roce.

Na trati momentálně jezdí 13 párů vlaků v pracovní dny rychlostí, která těžce zaostává za silnicí. Trasu mezi oběma městy dlouhou 34 kilometrů vlak ujede za hodinu a 19 minut. Důvodem dlouhé doby jízdy jsou ale i dlouhé pobyty ve stanicích: například v Libochovicích město většina vlaků stojí 12 minut.

Součástí zakázky je výměna kolejí, nové zabezpečovací zařízení pro dálkové řízení či vylepšení zázemí pro cestující. Rekonstrukcí projdou stanice Libochovice a Čížkovice. Úpravy mají zvýšit bezpečnost a maximální možnou rychlost vlaků. Zvýší se také propustnost tratě: z 37 vlaků denně na 57 denně. SŽDC chce použít trať jako možnou odklonovou pro hlavní trasu mezi Prahou, Ústím nad Labem a Chomutovem.

Propustnost zvýší například nově vybudovaná výhybna v Radonicích nad Ohří. Na některých nádražích se sice zredukuje počet kolejí, ale postaví se nová nástupiště. Ta se vybudují spolu s přístřešky i na zastávkách. Velkou část nákladů spolyká rekonstrukce přejezdů: celkem 22 jich bude nových.

Z dokumentace z povolování stavby vyplývá, že se na trase zvýší rychlost. Dosud je maximem šedesátka, mezi Lovosicemi a Čížkovicemi padesátka. Na úseku z Libochovic do Radonic nad Ohří by po revitalizaci trati měla být nově nejvyšší rychlost 120 kilometrů v hodině, z Radonic do Loun 80 kilometrů v hodině. Mezi Lovosicemi a Čížkovicemi stoupne rychlost o 10 km/h na šedesátku. Stodvacítku ale stávající vlaky příliš nevyužijí: na této trati České dráhy jezdí s Regionovami, které umí jezdit maximálně 80 kilometrů za hodinu.