Drážní zakázka desetiletí. Stát zrychlí za 6,2 miliardy vlaky na jih

Odhadovaná cena zakázky, která má zefektivnit železniční trať z Prahy do Českých Budějovic, je 6,237 miliardy korun. Podle údajů ve věstníku veřejných zakázek bude zakázka dvoukolová: nejprve firmy podají do 23. června žádost o kvalifikaci, a pokud projdou, mohou podávat nabídky.

Vítězná firma má celý úsek zdvojkolejnit a zrychlit, na zakázku bude mít téměř 4 roky (46 měsíců). Celý úsek je potom v podstatě novostavbou včetně stavby dvou nových tunelů a více než dvaceti mostů.

Zakázka přichází v době, kdy si stavební firmy stěžují na nedostatek práce od státu, zejména v dopravním stavitelství. Ředitelství silnic a dálnic sice loni na podzim vypsalo zakázky za více než dvacet miliard korun, šlo ale jen o kvalifikace a mezitím se soutěže nepohnuly. Dá se proto očekávat poměrně velký boj firem, který by mohl stlačit i cenu.

Stavba je součástí čtvrtého koridoru, do kterého stát nalil v posledních letech desítky miliard. Zatím posledním dokončeným úsekem na této trase je úsek z Benešova do Votic včetně řady nových tunelů. I díky nim se už letos jízdní doba z Prahy do Českých Budějovic zkrátila pod dvě hodiny.

Zakázka nabrala více než roční zpoždění kvůli novému povolování vlivu na životní prostředí EIA. Koridor do Českých Budějovic bude ale stále ještě nedokončený. Dva roky zpoždění má například modernizace úseku Doubí - Soběslav. Nejasný je i termín zahájení prací na úseku Nemanice - Ševětín.