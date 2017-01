149 nádraží čeká na opravy. Někde je lidé ani nepoznají, přiznává správce

Nádraží v nejhorším stavu ale zásadní rekonstrukce teprve čekají v příštím roce. Podle náměstka generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Tomáše Drmoly je seznam stanic k letošním opravám částečně pozůstatkem po Českých drahách, od kterých loni SŽDC budovy koupila. České dráhy už měly rekonstrukci některých nádraží připravenou i se stavebním povolením.

„Nádraží, která nepotřebují žádné opravy, je minimum, zhruba šedesát až osmdesát,“ říká Drmola.

Návrh plánu stavebních počinů osobních nádraží SŽDC 2017

SŽDC letos počítá s celkem 141 akcemi na opravy nádraží, nejvíce jich má naplánovaných pod oblastním ředitelství v Plzni (34). Jejich rozpočet po celé zemi včetně projektové přípravy je celkem 479 milionů korun. Dalších 122 milionů jsou investiční peníze do zásadnějších modernizací, 126 milionů korun spolkne projektová příprava větších rekonstrkcí. Celkově tak náklady dosahují 799 milionů korun.

Podle Drmoly se nádraží vybírala podle toho, kolik lidí jimi denně projde i podle nutnosti rekonstrukce. Na seznamu tak jsou velká nádraží typu Praha - Smíchov, ale i malé stanice typu Sychrov či Horní Police

Přehled stavebních počinů na osobních nádražích - návrh plánu 2017

Ředitel stavebního odboru SŽDC Milan Čermák současně připustil, že některé opravy cestující úplně nepoznají. To je příklad třeba plánovaných 13 milionů do oprav smíchovského nádraží, jednoho z nejděsivějších na české železnici. „Peníze tu půjdou hlavně do nutných oprav zázemí, které cestující často ani neuvidí, ale musíme je provést,“ říká Čermák.

Peníze půjdou i do nádraží, která už částečnou rekonstrukcí prošla. Například v Liberci České dráhy před nedávnem opravily celou výpravní budovu, dalších 60 milionů ale SŽDC chce utratit příští rok za rekonstrukci ostrovní budovy, od které jezdí většina vlaků.

Současně letos začne projektování větších modernizací nádraží - jde například o nádraží v Teplicích, Mostě, Chebu nebo Teplicích.