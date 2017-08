Ředěné i plesnivé. Nejhříšnějšími potravinami jsou víno, med či maso

Za pět let od roku 2012 se na webu Potraviny na pranýři, který spravuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, objevilo 3714 problematických šarží různých komodit, které se mohly dostat na jídelníčky domácností. Potraviny byly nekvalitní, falšované nebo dokonce nebezpečné.

V žebříčku, který si iDNES.cz vyžádala, se na prvním místě objevuje víno. Z regálů museli prodejci stahovat lahvové i sudové. A jejich výskyt byl čtyřikrát častější než u problematických medů. Nejčastějšími vadami vín byla oxidáza (zhnědnutí a chuť po jablcích), octová chuť či chuť po myšině. Objevovala se i vína falešná: doslazovaná syntetickým glycerolem nebo ředěná vodou.

Ředitel inspekce nicméně věří, že nepříznivou statistiku vylepší novela vinařského zákona, účinná od 1. dubna. „V minulosti byla sudová vína velkým problémem. První výsledky však ukazují, že od účinnosti vinařského zákona je záchytů méně,“ řekl ředitel Martin Klanica na tiskové konferenci, kde bilancoval pět let projektu Potraviny na pranýři.

V žebříčku na druhém místě (viz tabulka) se umístilo maso a masné výrobky, třetí v pořadí je mléko a mléčné výrobky, následovány jsou medy a pečivem. Častým prohřeškem bývá, že se výrobek vydává za to, čím není. Na pultech se objevovaly „české“ medy, které však byly směsí medů vyrobených v Evropské unii nebo ve třetích zemích, nebo masné výrobky s nižším obsahem masa, než bylo uvedeno na etiketách.

Problémy jsou ale i u jiných komodit. „Časovanou bombou jsou doplňky stravy, se kterou si ani Evropská unie příliš neví rady. Pravidla jsou nastavena nedostatečně,“ poznamenal Klanica.

Nejproblematičtější komodity Druh Zjištění Časté prohřešky 1. Víno 823 Ředění vodou, přídavek syntetického glycerolu, neodpovídající značení. 2. Maso, masné výrobky 720 Nižší než deklarovaný obsah masa, neodpovídající značení. 3. Mléko, mléčné výrobky 319 Nižší než deklarovaný obsah sušiny nebo tuku v sušině. 4. Medy 212 Neodpovídající skladování. Zvýšená přítomnost látky Hydroxymethylfurfural nebo enzymu diastáza. Ředění medů, neodpovídající země původu. 5. Pekařské výrobky 193 Jiné než deklarované složení náplně. CELKEM 2012-2017 3714 Zdroj: SZPI. Celkové číslo nezahrnuje další potravinářské výrobky

Nejvíce z problematických šarží tvořily nebezpečné potraviny. Za pět let do 31. července 2017 jich bylo 1558. Falšovaných potravin se objevilo 1207 a nejakostních 949. Nejvíce jich inspekce zachytila loni, celkem 812. Podle SZPI se však nedá říct, že se celkově situace na trhu zhoršuje, protože kontroloři jdou cíleně po vytipovaných místech s potenciálními problémy na základě analýzy rizika. Záchyty proto nevypovídají o celkové kvalitě potravin na trhu.

Projekt Potraviny na pranýři spustila inspekce, spadající pod Ministerstvo zemědělství, v roce 2012. O rok později se rozšířil o mobilní aplikaci. V roce 2015 se přidala sekce Uzavřené provozovny. Těch se za zhruba dva a půl roku dočasně kvůli prohřeškům uzavřelo na 497. Zpočátku SZPI konstatovalo, že situace v gastronomických provozech je katastrofální. Mnohé závody, mezi které patří i jídelny, nedodržovaly elementární pravidla hygieny.

Z průzkumu k pětiletému výročí portálu vyplynulo, že polovina uživatelů hodnotí bezpečnost jako nízkou, v běžné populaci je to 26 procent. Nejvíce však nedůvěřují kvalitě. Ta je nízká podle 76 procent uživatelů. 61 procent pak věří, že se ve velké míře potraviny falšují. Na problémy s kvalitou, bezpečností nebo falšováním potravin narazilo 66 procent uživatelů služby. V rámci běžné populace je to jen pětina. Podle SZPI je to tím, že portál navštěvují spotřebitelé, které zajímá, co konzumují. Mírně mezi nimi převažují ženy.