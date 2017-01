Klientům T-Mobilu hodiny nefungoval kvůli potížím v ústřednách internet

„V Otrokovicích síť i data nejely skoro čtyři hodiny. Již je to v pořádku,“ napsal Martin Paták na oficiální profil operátora na Facebooku.

Problémy lidé hlásili i z dalších koutů země. Nejvíce z Prahy a středních Čech, ale také z Pardubic, Písku, České Třebové nebo Boskovic na Blanensku. Někteří zákazníci si stěžovali i na problémy s telefonováním a odesíláním SMS zpráv.

„Jednalo se o určité výpadky na hlavních „ústřednách“. Aktuálně probíhá šetření, které přesnou příčinu objasní a na základě toho budou kolegové moci přijmout takové opatření, aby v ideálním případě k podobným potížím už nedocházelo,“ sdělil správce oficiálního profilu na Facebooku jménem Jirka.

„Podle dostupných zpráv se jednalo o celoplošné potíže v síti 3G/LTE. Již došlo k odstranění hlavní příčiny, a vše by se tak mělo vracet do normálního provozu,“ dodal kolem půl druhé odpoledne.

Žádné oficiální stanovisko společnost zatím neposkytla. Především to jí zákazníci na internetu vyčítali.

„Výpadek pochopím, ale to aby mně po deseti minutách na infolince nikdo nezvedl telefon a neřekl mně, o co jde, jestli to není náhodou třeba chyba mého telefonu, to je opravdu amatérismus,“ napsal například Tomáš Vomela.