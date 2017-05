Zatancuj a zaplať. Noční klub nás vykořisťoval, tvrdí mladé striptérky

Chada Mantoothová, Gale Raffaelová, Alexis Nagleová and Nicole Bujoková v žalobě, kterou podaly k okresnímu soudu města Denver, tvrdí, že musely za čas na tanečním molu klubu Shotgun Willie‘s platit. Lukrativní noční hodiny, kdy klub navštěvuje nejvíce zákazníků, byly podle nich za příplatek, uvedla agentura Reuters.

Nejedná si přitom o první podobnou žalobu, kterou musí soudy v americkém státě Colorado řešit. Tamní právnička Mari Newmanová vyrazila do boje proti vykořisťování a porušování pracovních podmínek zaměstnankyň nočních podniků. Případ čtyř tanečnic z města Glendale je jen dalším v řadě a nápadně se podobá hromadné žalobě z letošního března, ve které je z obdobných praktik obžalována firma VCG Holding, která v okolí Denveru provozuje pět prominentních nočních klubů, napsal server Westword. VCG má přitom noční podniky i v dalších sedmi státech USA.

Vykořisťování těch nejzranitelnějších

„Je to jen další příklad vykořisťování jedné z nejvíce zranitelných skupin zaměstnanců: mladých žen, které pracují jako tanečnice v podnicích pro dospělé,“ píše se v žalobě. Tu čtveřice žen podala na majitelku podniku Debru Matthewsovou.

Tanečnice tvrdí, že je Matthewsovová neoprávněně vedla jako pracovnice na dohodu, aby jim nemusela platit minimální mzdu a příplatky za přesčasy. Americké soudy přitom již v minulosti rozhodly o tom, že tanečnice v klubech pro dospělé mají nárok na zaměstnanecké podmínky.

Ženy tak byly odkázány čistě na diškrece hostů nočního klubu, o které se navíc musely dělit s vyhazovači, dýdžeji a dalšími zaměstnanci podniku. U soudu požadují ušlou mzdu, příplatky za přesčasy nebo zpětné proplacení poplatků za vystupování.

Jejich právnička Newmanová jde ještě dál a všechny případy z okolí Denveru chce dostat před federální soud, což nejprve vyžaduje svolení okresního soudu. Newmanová pro agenturu Reuters uvedla, že zábavní průmysl pro dospělé musí dodržovat pravidla a nevyužívat tísnivé situace mladých žen, které si stěží vydělají na živobytí.

„Jestli to znamená obcházet klub od klubu, tak ať,“ řekla Newmanová. „Každý si zaslouží být odměněn za svoji práci bez ohledu na to, co si ostatní myslí,“ dodala.