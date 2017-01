Dravá Tesla loni prudce zvýšila produkci, plán dodávek ale nesplnila

Ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenala automobilka zhruba devítiprocentní propad dodávek na 22 200 vozů z 24 500 v předchozím kvartálu. Za poklesem stály výrobní komplikace při přechodu na nový hardware automatického systému řízení, napsala agentura Reuters.

Zakladatel a generální ředitel podniku Elon Musk chce během příštích dvou let zvýšit produkci na půl milionu vozů ročně. Během dalších dvou let plánuje nárůst na milion vozů ročně. Musk je podle listu The Wall Street Journal známý stanovováním ambiciózních cílů, které se často nepodaří splnit.

Společnost Tesla koncem října oznámila, že ve třetím čtvrtletí vydělala 21,9 milionu dolarů (zhruba 570 milionů korun) po ztrátě 229,9 milionu dolarů ve stejném období předchozího roku. Čtvrtletní zisk tak vykázala poprvé za více než tři roky. Musk tehdy uvedl, že Tesla by mohla být zisková také ve čtvrtém čtvrtletí.

Tesla nyní vyrábí dva modely s elektrickým pohonem. Jsou to sedan Model S a sportovně-užitkový vůz Model X. Koncem loňského března firma představila nový elektromobil Model 3, jehož základní cena bude 35 000 dolarů (zhruba 900 tisíc korun). Automobil si již objednaly statisíce lidí, ačkoli firma začne vůz dodávat zákazníkům až koncem letošního roku.

