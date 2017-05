Stres a zranění. Zaměstnanci Tesly si stěžují na drsné pracovní podmínky

Musk koupil původně společnou továrnu GM a Toyoty v roce 2010 a proměnil ji v Mekku moderní výroby. Někteří jeho zaměstnanci si však stěžují na vyčerpávající pracovní tlak, agresivní výrobní cíle a zranění.

Podle informací, které má k dispozici list The Guardian, byla během posledních let přivolána záchranka k ošetření více než stovky pracovníků, kteří měli různé zdravotní potíže jako mdloby, závratě, bolesti na hrudi či problémy s dýcháním. Stovky dalších byly zraněny a měly další zdravotní problémy, uvedl list.

Musk ve vyjádření pro Guardian připustil, že jsou na jeho zaměstnance kladeny vysoké nároky a pracují dlouhé hodiny, prý se ale stará o jejich zdraví a blahobyt a bezpečnost v továrně se za poslední rok výrazně zlepšila.

Povinné přesčasy a práce v bolestech

Jeho vyjádření je však v rozporu s tím, co deníku popsalo 15 stávajících i bývalých dělníků Tesly. Podle nich firma na zaměstnance vyvíjí intenzivní tlak kvůli kterému někdy pracovali v bolestech nebo se dokonce zranili jen proto, aby naplnili ambiciózní výrobní cíle majitele.

Pozornost vzbudil blogový příspěvek zaměstnance továrny Jose Morana z února letošního roku, v němž si stěžuje na povinné přesčasy, vysokou míru zranění a nízké mzdy.

Dnes už bývalý zaměstnanec Tesly Michael Sanchez Guardianu popsal, že je po letech práce pro Teslu invalidní a nemůže bez bolesti vzít do ruky ani tužku. Ačkoliv firma tvrdí, že je to v důsledku jeho zranění způsobeného během instalace kola, podle Sancheze je to ale kvůli rokům stráveným prací na montážní lince s rukama nad hlavou.

Jedna ze zaměstnankyň zase firmu žaluje kvůli údajné platové diskriminaci žen a všudypřítomnému obtěžování (o případu obtěžování a nepřátelského prostředí vůči ženám v Tesle jsme psali de).

Taky pracuju tvrdě, hájí se Musk

K největšímu počtu incidentů podle všeho docházelo mezi lety 2013 a 2016. V tomto období míra úrazů, zranění a onemocnění, která se hlásí regulačním orgánům pro bezpečnost práce, přesáhla průměr v průmyslovém odvětví. Údaje za tyto roky však Tesla odmítla zveřejnit s tím, že „neodrážejí fungování továrny dnes“.

Musk prohlásil, že bezpečnost lidí je pro firmu nejdůležitější a není mu lhostejná. Sám prý také tvrdě pracuje a začátkem loňského roku spal v továrně na podlaze ve spacáku, aby se nemusel zdržovat jízdou domů a napracoval co nejvíc hodin. „Věděl jsem, že lidé mají těžké časy, pracují dlouhé hodiny a tvrdě. Chtěl jsem pracovat mnohem tvrději než oni,“ uvedl s tím, že tak by se měl zachovat každý správný manažer.

Ne všichni zaměstnanci si ale na práci v továrně stěžují. Někteří si pochvalují různé pracovní benefity a placené volno.

Tesla za první čtvrtletí letošního roku vyorbila 25 tisíc aut a Muskův cíl pro rok 2018 je až pětinásobně vyšší. Roční produkci až 500 tisíc aut má zajistit plánované rozšíření kapacity továrny o dalších dvanáct budov.