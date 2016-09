Tesla upravila autopilota. Smrtelné nehody tu však budou pořád, řekl Musk

9:29 , aktualizováno 9:29

Americký výrobce elektrických vozů Tesla Motors aktualizuje svůj systém poloautomatického řízení, takzvaného autopilota. Aktualizace je upravena tak, že by zabránila smrtelné nehodě, jaká se udála v květnu, a bude k dispozici do jednoho až dvou týdnů. Oznámil to generální ředitel automobilky Elon Musk.