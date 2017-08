Test školních brašen: Dobrá má i hrudní popruhy, stojí hodně přes tisícovku

Má školní brašničko s penálem dřevěným, s tebou jsem chodíval zeleným osením, rýmoval Jára Cimrman. Zatímco on to se skromnou výbavou dotáhl až na génia, dnes by s ní školáci daleko nedošli. Pokud totiž nemají osvícené vedení školy, musí krom penálu každý den vláčet na zádech několik kilogramů učebnic a sešitů.

A proto je třeba pořídit místo chatrné brašničky pohodlnou, bytelnou, a přitom lehkou tašku, která vydrží macešskou péči dětí, ochrání zdraví jejich zad a ještě jim zajistí, že budou vidět na ulici a v silničním provozu. Jestliže nakupujete aktovku pro prvňáka, pak musíte být při výběru dvojnásob pečliví.

Jenže existuje vůbec brašna, která by tak náročné podmínky splnila? A pokud ano, neutratíte za ni nehorázné částky?

Redakce MF DNES proto o prázdninách nahlédla do nabídky e-shopů se školními pomůckami či zbožím pro děti a objednala dvanáct různých tašek.

Kritéria výběru přitom byla prostá: 1. aktovky či batohy byly určeny přímo pro prvňáčky, 2. cena nepřekročila dva tisíce korun, aby nákup nezruinoval rodinný rozpočet a 3. tašky nebylo potřeba na internetu složitě hledat.

Každý gram rozhoduje

O týden později se v redakci sešlo tucet zavazadel, která se zásadně lišila designem, použitými materiály, velikostí, kvalitou zpracování i hmotností - rozdíl mezi nejlehčí a nejtěžší aktovkou činil 418 gramů.

„Na dětských zádech ovšem rozhoduje téměř každý gram,“ upozorňuje primářka Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí Michaela Tomanová a upřesňuje, že váha školní brašny by neměla přesáhnout 10 procent hmotnosti dítěte.

A teď počítejte: průměrný český prvňáček váží mezi 20 a 25 kilogramy, tudíž by na zádech měl nést maximálně 2,5 kila. Jenže slabikář, pár učebnic a sešitů má zhruba 2 kilogramy, k tomu přičtěte svačinu, penál, láhev s pitím – a rázem jste překročili limit o celé kilo. Pak už dítě dobře vnímá, jestli nese školní nálož v aktovce Hard Case Prehistoric Funny (1 263 g), nebo Belmil Flying Butterfly (953 g).

Aby se šestileté dítě mohlo vypořádat s takovou zátěží na zádech ve zdraví, opatřují výrobci aktovky speciálními, anatomicky tvarovanými konstrukcemi, bandážováním zad a polstrováním popruhů.

„Našemu Jonášovi jsme vybrali takový batoh, který má také hrudní a bederní popruh. Tak se mu bude taška lépe nosit,“ doplňuje aktuální zkušenost Dita Kučerová, jedna z deseti rodičů, kteří coby poučení laici posuzovali, nakolik testované výrobky splňují jejich představu o ideální školní brašně.

Primářka Michaela Tomanová takovou volbu schvaluje a připomíná: „Díky hrudnímu a bedernímu popruhu může sedět brašna na zádech co nejlépe, potřeba jsou především hrudní pásky.“

Jak vypadá správné polstrování?

Z tuctu tašek měly hrudní pásky jen čtyři modely, zato každá byla výrazně formovaná v zadní části. Ne každé tvarování je však správné – a jak se při hodnocení ukázalo, jen málokterý dospělý si je jistý, že rozliší to vhodné od špatného.

„Aktovka by měla mít vyztužené dno i dostatečně pevnou konstrukci a výztuží musí doléhat na celá záda dítěte,“ vysvětluje lékařka a přidává jednoduchou radu – když si dítě brašnu nasadí a vy mu samozřejmě vhodně nastavíte popruhy, nemělo by mezi taškou a jeho zády být místo na vložení dlaně.

Velmi vhodné, tedy anatomicky správně tvarované, pevné a zároveň měkké bandážování mají aktovky značky Belmil, Bagmaster, Stil či Karton P+P a batoh Topgal.

„Naše školní batohy jsou důkladně prověřovány v Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně a zároveň si pravidelně zveme školáky i studenty a ptáme se jich na jejich zkušenosti,“ vypráví Libor Chaloupka ze společnosti Topgal, jejichž dívčí ruksak s vkusným květovaným motivem v testu vyhrál.

Jak správně vybrat aktovku - obrázek zvětšíte kliknutím

Naopak mezi zavazadly, která MF DNES rodičům k nákupu nedoporučuje právě kvůli špatné anatomii zádové části, je výrobek firmy Emipo z Mikulova. Jak poznamenala jedna z testujících maminek, je to aktovka za trest. Ač jinak lehká a malá, záda má tvrdá, nepohodlná, bez měkčeného polstrování, pouze s tuhým vroubkováním. Přitom brašna na visačce nese označení „super ergo“.

„Hodnocení, která nejsou prováděna akreditovanými osobami, pro nás nejsou relevantní. Laická veřejnost se ke kvalitě našich výrobků vyjadřuje v referencích a v hodnocení na Facebooku a ty vyznívají poněkud jinak,“ komentuje výsledky jednatel společnosti Leopold Pořízek.

Vkusné, ale barevné

Aktovka Emipo Glamour Cat se podle vyjádření firmy už nevyrábí. To je pro rodiče i děti povzbudivá zpráva, protože obecně tento model jejich sympatie příliš nevyvolal.

Mezi moderními, barevnými brašnami vypadal jako z jiných, podstatně chudších a zašedlých časů.

Pro bezpečnost školáků-začátečníků je přitom důležité, aby byli vidět. Jistě, zásadní úlohu v zajištění bezpečnosti hrají reflexní prvky, odrazky a také využití signálních barev – žluté, oranžové, zelené či červené. Světlé a zářivé odstíny viditelnost malých dětských postaviček mohou ovšem jen podpořit.

Navíc výrazné barvy automaticky neznamenají, že jsou nevkusné. Příkladem je batoh Topgal a aktovky Belmil či Stil, u nich nemusí rodiče bolet z kýčovitých motivů zuby.

Jestli máte pocit, že když se budete řídit všemi radami, koupíte tašku na rok dva – vězte, že to je ideální. „Určitě nekupujte školákovi příliš velkou aktovku ve snaze ušetřit. Taková brašna mu nebude pasovat,“ zdůrazňuje primářka Michaela Tomanová, jež se specializuje na vady pohybového ústrojí.