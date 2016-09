Co banky tají: bezkontaktní kartou může zloděj nakoupit i za desítky tisíc

Kam zloděje karta „pustí“ Air Bank, MasterCard debet: 5000 Kč*

Cetelem (BNP Paribas), MC kredit: 5000 Kč

Česká spořitelna, Visa Gold debet/MC kredit: 2000 Kč

ČSOB, Visa Infinite debet NFC/MC debet: 2500 Kč

Equa bank, MC debet: 11 000 Kč**

Expobank, MC debet: 11 000 Kč**

Fio, MC debet/Visa debet: 2000 Kč

Home Credit, MC kredit: 11 000 Kč**

Komerční banka, Visa debet NFC: 980 Kč

mBank, Visa debet: 10 780 Kč**

Moneta, MC debet/kredit: 2500 Kč

Moneta MC kredit nálepka: 11 000 Kč**

Raiffeisenbank, MC debet/kredit: 3000 Kč

Raiffeisenbank MC kredit nálepka: 5000 Kč

UniCredit Bank, MC debet: 4500 Kč

Záložna Creditas, MC debet: 11 000 Kč**

ZUNO, Visa debet: 10 780 Kč** * jako jediná umí přes přímé bankovnictví nastavit denní limit pro on-line bezkontaktní transakce od 0 do 5000 Kč, do ostatních se musí volat ** v testu proběhly transakce do max. 11 000 Kč, resp. 10 780 Kč u karet Visa, jinak by šlo nakupovat dál Zdroj:Měšec.cz