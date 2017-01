Jako hedvábí, nebo smirkový papír? Zapojte se do testu papírových kapesníčků

Redakce Test DNES nakoupila dvanáct rozličných značek papírových kapesníčků, které se prodávají v Česku v běžné obchodní síti, tedy v hypermarketech a drogeriích.

Chcete testovat papírové kapesníky? Pokud máte zájem zúčastnit se testu, napište nám na testdnes@mfdnes.cz. Do předmětu e-mailu napište Test papírových kapesníčků, připište svoje celé jméno a telefonický kontakt. S dvaceti čtenáři se spojíme a domluvíme převzetí vzorků na adrese redakce Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov. Podmínkou účasti je osobní převzetí vzorků v redakci v týdnu od 6. do 10. února a vyplnění webového dotazníku do 3. března.

Vybírala tak, aby pokryla co největší šíři nabízených vzorků: privátní značky, levné dvouvrstvé, jemné čtyřvrstvé i speciální dětské, za 90 haléřů za balíček i za pětikorunu.

Připravovaný test je rozdělen do dvou částí. V té první prověří odborná laboratoř v Brně především kvantitativní a kvalitativní charakteristiky kapesníčků, například rozměry, počet vrstev, nasákavost či pevnost.

Ve druhé části nás zajímají subjektivní zkušenosti zákazníků při používání jednotlivých kapesníčků, nakolik jsou jim příjemné na omak, zda škrábou, jak dobře jdou balení otvírat i jakou mají „výdrž“.

Ačkoliv část uživatelských vlastností otestuje i odborná laboratoř, rádi bychom do průzkumu zapojili také čtenáře iDNES.cz, kteří by si chtěli na vlastní kůži, a to doslova, vyzkoušet, jak takový test probíhá.

Stačí jediné: zaslat přihlášku, vyzvednout si testované kapesníčky včetně malého dárku a poté vyplnit dotazník na internetu.