Developer z nás nebude, říká šéf SIKO. V kuchyních už je trojkou na trhu

Přestože to často bývá v rodinných firmách problém, v SIKU proběhla generační výměna hladce. Ze dvou synů a dcery si zakladatelka a oceňovaná podnikatelka Jaroslava Valová (mj. finalistka soutěže EY Podnikatel roku 2013) před dvěma lety vybrala jako svého nástupce syna Tomáše. Trochu netradičně, neboť je druhorozený. Čekal dlouhých osm let a jak sám otevřeně říká, zpočátku mu moc nevěřili. Ale firma pod jeho vedením dál roste.

Loni SIKO navýšilo obrat o desetinu na 3,2 miliardy korun a zisk o padesát milionů korun. Firma, která vyrostla z malého krámku u hlavní silnice v jihočeských Čimelicích, se začíná víc prosazovat zejména v prodeji kuchyní. „Rostou o vysoké desítky procent. V loňském roce jsme jich prodali za dvě stě milionů korun a stali jsme se trojkou na trhu,“ popsal Tomáš Vala v rozhovoru pro středeční MF DNES. Lví podíl na tom, jak se firmě daří, má i starší bratr Vítězslav, kterého v rodině označují za vizionáře, a mladší sestra Jana.

Jedničkou v prodeji kuchyní na tuzemském trhu je IKEA, dvojkou Oresi. Čtyřiačtyřicetiletý Tomáš Vala tvrdí, že klíčem k úspěchu je nákup po skříňkách, dostatečné skladové zásoby a unikátní plánovač. Největší výrobce na světě, německá Nobilia, nejdřív podle Valy odmítla tuto prodejní strategii, ale zaskočena výsledkem nyní sama mění svůj obchodní model ve světě.

Rodina Valových si od svého koupelnového byznysu, který je a stále bude jádrem podnikání, odskočila také k realitním investicím, kam směřuje část rodinných úspor. Víťězslav Vala, který před lety prosadil v tuzemsku prodej formou franšíz, rozjel neobvyklý realitní projekt Luka Living. Bytový nájemní dům je půl roku před otevřením z velké části rezervovaný.

„Máme pronajato už 170 bytů z 215. Je o to obrovský zájem, předčilo to naše očekávání,“ shrnul Tomáš Vala. Dům je v českém prostředí unikátní. Jde totiž o novostavbu určenou nikoliv k prodeji, ale k pronájmu. Celý dům je navíc v pasivním standardu, bude vybaven recepcí pro hosty, v přízemí obchodní zónou a v každém patře bude shoz odpadu, takže se nájemníci nemusí zdržovat vyhazováním tříděného odpadu do kontejnerů.

SIKO se však zatím nehodlá víc ponořit do realitních investic. Také proto, že návratnost projektu je v desítkách let. „Nemyslím, že se z nás stane developer,“ reagoval Vala, který ve firmě pracuje od svých sedmnácti let. Zkušenosti dvacet pět let sbíral jako řidič, skladník, prodejce i obchodní ředitel.

O desítky procent loni výrobce koupelen a kuchyní rostl i v dodávkách developerům. „Sektor nám dělá už patnáct procent obratu,“ řekl ředitel.

Zámky nestavíme

Letos bude firma pokračovat v rekordních investicích. Za loňský a letošní rok proinvestuje 600 až 700 milionů korun. Hodně peněz investuje do toho, aby nájemní obchody přeměnila na vlastní. Zvětšuje také sklady a staví novou administrativní budovu v Čimelicích. V té stávající ještě nedávno Tomáš i zakladatelka Jaroslava Valová bydleli. Pravdou je, že stávající sídlo je k velikosti firmy hodně skromné. Ostatně skromnost a disciplína je hodnotami, na kterých SIKO vyrostlo.

„Naprostou většinu peněz vkládáme zpět do firmy. Ani v minulosti jsme si nestavěli žádné zámky. Když jsme v roce 1991 začínali, první nové auto jsme koupili po šesti letech, v roce 1997. Byla to Škoda Octavia pro mámu k padesátým narozeninám. Bylo to překvapení, sama by to nikdy nedovolila. Bydlela dvacet let v areálu firemní budovy v Čimelicích. Přestěhovala se teprve předloni, po mém pětiletém naléhání,“ řekl Tomáš Vala.