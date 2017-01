Toyota už není světová jednička, navzdory „dieselgate“ vede Volkswagen

Světová jednička Toyota v roce 2008 vystřídala v čele automobilového trhu konkurenta General Motors, který byl do té doby světovým lídrem více než sedm desetiletí. V roce 2011 získala americká automobilka prvenství dočasně zpět, protože Toyota se potýkala s negativními důsledky ničivého zemětřesení v Japonsku a rozsáhlého svolávání aut do servisů. Vedoucí představitelé Toyoty opakovaně prohlašují, že se nestarají o to, zda je jejich podnik světovou jedničkou, a prostě se snaží vyrábět dobré automobily.