Travel Service přibyla desetina cestujících, otevře další linky

Největší nárůst zaznamenala firma na pravidelných linkách pod značkou SmartWings, kde počty cestujících narostly o čtvrtinu na 1,9 milionu.

Firma se na pravidelné lety snaží zaměřovat čím dál více. Na řadě dříve ryze charterových letech dnes létá Travel Service na své riziko a zbylou kapacitu v letadle prodává jednotlivým cestovním kancelářím. Reaguje tak na trend, kdy řada lidí létá k moři raději na vlastní pěst bez cestovky.

Pro Travel Service jsou však stále hlavní cestovky. Firma, která začínala s českými cestovkami, dnes provozuje charterové lety pro cestovní kanceláře z Polska, Francie, Slovenska a Maďarska. Na charterových letech loni letělo s Travel Service 2,7 milionu pasažérů. Dalších téměř 1,7 milionu cestujících přepravil Travel Service na palubách svých letadel na letech pro jiné dopravce, největší zakázkou je pravidelné působení u kanadského dopravce Sunwing přes zimu.

S letním letovým řádem rozšíří Travel Service i svoji nabídku pravidelných letů z Prahy pod značkou SmartWings. Od 30. března začne létat dvakrát týdně do Lyonu, od 6. dubna do španělské Almeríe a od června čtyřikrát týdně na ostrov Menorka na letiště Mahon. Celkem tak SmartWings nabízí přímé lety do 61 destinací, ve spolupráci s dalšími dopravci do 99.