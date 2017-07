Falešné razítko, neexistující majitelé. Soud povolil ukradení firmy

11:33 , aktualizováno 11:33

Turnovský podnik Trevos po několika šikanózních pokusech insolvenční mafie poznal další stinnou stránku české justice. Soudy zapsaly do obchodního rejstříku do jeho vedení lidi, kteří podle Interpolu neexistují. Teprve po dvou letech se pěti spolumajitelům podařilo firmu získat zpět do svých rukou.