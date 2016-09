Tržiště i dětský koutek. Penny Markety investují 2,7 miliardy do úprav

Před týdnem otevřel Penny Market prodejnu nového stylu v Praze, nyní druhou v Mělníku. Podle informací Hospodářských novin hodlá diskontní řetězec utratit za modernizace v příštích letech 2,7 miliardy korun.



Penny chce být podle svých slov „blíž zákazníkům“. Přátelštější mají být prodejny díky novým dřevným prvkům, novému uspořádání zboží, zkratkám mezi sekcemi nebo umístění zboží do slepých uliček, což má být přehlednější.

„Dalšími nezanedbatelnými prvky jsou například plochy určené dětem, které si přímo v prodejně mohou skočit panáka anebo se zabavit jednoduchými úkoly, zatímco jejich rodiče pohodlně nakupují,“ uvedla vedoucí marketingu Zlata Ulrichová. Firma také mění logo, které bude stejné jako v Německu.

Nedávno na sebe Penny Market upozornil, když začal s prodejem křivé zeleniny, která je oproti ostatní zhruba o desetinu levnější (více čtěte zde). Řetězec patří stejně jako Billa do skupiny REWE. V ČR zaměstnává přes 5 500 zaměstnanců a provozuje 360 prodejen.

Lidl cílí na bohatší

Proměnou procházejí také konkurenční obchodní řetězce. Lidl má v plánu do tří let investovat 9 miliard korun, především do výstavby nových prodejen, ale i modernizace těch stávajících. Přestavbou projdou desítky obchodů.

Obchody čeká řada konceptuálních změn. Firma chce více cílit na movitější klientelu, odstřihává se od své diskontní minulosti. Prodejny budou prostornější, obsluha početnější, k dispozici budou toalety s přebalovacími pulty a přibudou také samoobslužné pokladny. První prodejnu nového typu otevřel řetězec už v prosinci 2015 v Berouně (podívejte se, jak vypadá)

Lidl je v tuzemsku nejziskovějším obchodním řetězcem. Podle poslední zveřejněné výroční zprávy vykázala firma za finanční rok 2013/2014 zisk 1,7 miliardy korun při tržbách 29 miliard korun. Firma má v ČR přes 230 obchodů.

Globus: restaurace se osvědčily

Velké investice letos oznámil také řetězec Globus. Plánuje otevírání nových prodejen a také nový koncept menšího formátu, kterým by prorazil do center měst. Firmě se osvědčily také hypermarkety s restaurací, do budoucna by proto měly být všude. „U prodejen s vlastní restaurací nám narostl z roku na rok obrat o sedmdesát procent,“ sdělil v květnu pro iDNES.cz šéf marketingu Bronislav Matyšek (více čtěte zde).

V plánu je také rozšiřování digitálních čteček Scan&Go do všech obchodů nebo spuštění e-shopu. Všechny změny budou firmu stát čtyři miliardy korun, realizovat by se měly postupně během příštích tří let.

Do novinek začne ze svého měšce Globus sypat díky třem předcházejícím velmi úspěšným rokům. Ve finančním roce 2014/2015 řetězec zvýšil zisk o 68 procent na 349 milionů korun.

Řetězec Billa zase začal v roce 2014 budovat nové prodejny na benzinových pumpách (více zde). V zahraniční jde o oblíbený koncept. Stejný model rozjíždí řetězec Tesco se svými prodejnami Žabka.