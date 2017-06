České elektrárně v Turecku docházejí peníze. Plán záchrany se hroutí

Podle informací MF DNES se problémem v pondělí zabývala vláda. Češi aktuálně usilují o setkání na ministerské úrovni, které by obávaný scénář mohlo odvrátit. To se ale nedaří. Šéfové České exportní banky a státní pojišťovny EGAP jednali v Turecku před čtrnácti dny o dalším postupu, jak české miliardy zachránit. Pokud by se to nepodařilo, odnese to český státní rozpočet. Úvěr je sice zajištěný, ale realizovat zástavy by zřejmě bylo na několik let a není jasné, do jaké míry by se Češi zahojili.

Elektrárna zatím žádnou elektřinu nevyrábí, pouze těží lignit v přilehlém dole a zaměstnává tisícovku lidí. Nyní jí hrozí, že nebude schopná platit svým dodavatelům a nebude mít na mzdy.

Turci elektrárnu financovat nechtějí

Elektrárnu aktuálně spravuje turecký státní fond TMSF, ten ji ale odmítá financovat. A česká strana žádný úvěr poskytnout také nemůže – ČEB provozní náklady nefinancuje. Hrozí proto, že elektrárna skončí v insolvenci a fond ji v konkurzu odprodá někomu jinému a za zlomek hodnoty – navzdory plánům české strany.

Jako nejlepší řešení se pro českou stranu jeví převzetí elektrárny. Vláda k tomu určila státní podnik ČPP Transgas. Ten by měl elektrárnu v Turecku výměnou za nesplácenou pohledávku převzít, dostavět a odprodat, případně provozovat a obří úvěr splácet.

Kvůli projektu Adularya zřídila česká vláda meziresortní koordinační výbor na úrovni náměstků čtyř ministerstev, která mají podíl v ČEB a EGAP, předsedá mu ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Pod výborem působí pracovní skupina složená z šéfů zmíněných exportních institucí a ministerských poradců. Státní pojišťovna dostala za úkol zajistit studii proveditelnosti zmíněného plánu.

„Studie by nám měla odpovědět na otázku, jestli se je dostavba elektrárny smysluplná a návratná,“ uvedl nedávno pro MF DNES Jan Procházka, šéf EGAP. Aktuálně běží výběrové řízení na technického poradce, který má do října přijít s návrhem, jak elektrárnu v Turecku dostavět a rozběhnout. Následovat má finanční analýza projektu. Zásadní nicméně bude, jak se k celé věci postaví turecká vláda.

Dodavatel v insolvenci

Elektrárna s názvem Yunus Emre společnosti Adularya se začala stavět v roce 2010 – ČEB na ni půjčila a pojišťovna EGAP úvěr pojistila. Hlavním dodavatelem byla česká společnost Vítkovice Power Engineering (VPE).

Výstavba se postupně o rok a půl zpozdila, následně se vyskytlo hned několik problémů: ukázalo se, že spalovací kotel a hnědé uhlí, které se těží v nedalekém lomu, nejsou kompatibilní. Češi a Turci se ale neshodnou, na čí straně je chyba – česká vláda si aktuálně nechává od expertů zanalyzovat, zda je problém v kvalitě dodávaného uhlí, nebo v konstrukci kotle.

Další problém je, že generální dodavatel, Vítkovice Power Engineering, se dostal loni do insolvence a od dostavby elektrárny ustoupil. A v neposlední řadě došlo k faktickému znárodnění elektrárny – po neúspěšném puči loni v létě elektrárnu původním investorům, společnosti Naksan Holding, zabavil turecký státní fond TMSF.