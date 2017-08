Výletníky už tolik netáhnou hrady, zamíří raději do místního pivovaru

5:00 , aktualizováno 5:00

V Česku se objevil nový turistický hit. S tím, jak se v zemi neustále zvyšuje počet malých pivovarů, rychle roste i jejich obliba coby hlavního cíle výletu. Ukazuje to průzkum v rámci kampaně Rok venkova a potvrzují to i sami pivovarníci, které MF DNES oslovila. Podle nich prý není výjimečné, že za pivem do minipivovarů přijedou i turisté ze zahraničí.