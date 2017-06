V Česku nejvíce utrácejí Američané, velmi spořiví jsou Slováci

Američané patří k turistům, kteří nejméně hlídají na cestách pohyby ve své peněžence. V průměru za den v Česku utratí 1 716 korun. Pro srovnání: Slováci a Poláci, kteří naopak podle dat CzechTourism patří k nejspořivějším turistům, „pustí“ denně do oběhu přes osm stovek. Nadprůměrně si dopřávají také Skandinávci, Korejci či Indové.

Podle Českého statistického úřadu ale právě výdaje čínských turistů rostly v posledních patnácti letech nejrychleji ze všech zemí světa. Od roku 2000 se zvýšily téměř dvacetkrát. A čeká se, že ještě porostou.

Čína už není jen solární a technologickou velmocí. Kupředu se dere i v turismu. V celkových výdajích je světovou jedničkou, zanechává za sebou i Spojené státy. Nadprůměrně utrácejí Číňané i v Česku, v průměru 1 600 korun denně. Výdaje nezahrnují náklady před cestou, ale jen útraty během pobytu.

Výdaje Číny v cestovním ruchu dosáhly loni 261 miliard dolarů. Američané utratili na cestách 122 miliard – ani ne polovinu. Na druhou stranu, za bohatšího je stále považován turista z USA, které mají čtyřikrát méně obyvatel. A v příjmech z turismu stále vedou Spojené státy za druhou Čínou. Bilance v této záměně vypadá podobně – předloni měly USA příjmy z turismu 205 miliard dolarů, Čína „jen“ 114 miliard.

Kolik utratí turista v ČR za den Země Výdaj za jeden den (Kč) Německo 1284 Rakousko 933 Polsko 870 Slovensko 831 Maďarsko 1073 Itálie 1226 Francie 1312 Řecko 1373 Velká Británie 1386 Španělsko 1300 Rumunsko 1541 Švédsko 1625 USA 1713 Čína 1600 Rusko 1402 Zdroj: CzechTourism. Tabulka zahrnuje pouze vybrané země

Přes stoupající roli Číny v turistice nicméně Číňané takový zářez do tuzemské ekonomiky nedělají. V čele žebříčků návštěvnosti chybí. Podle průzkumu agentury STEM mezi turisty převládají spořivější Němci. Ti v tuzemsku denně utratí 1 284 korun, tedy méně než Řekové, Rumuni nebo Turci.

Podle průzkumu však davy německých turistů v posledních letech řídnou. Podobný trend lze pozorovat u Slováků. Nejrychleji naopak přibývá turistů z Itálie.

Hotely ztrácejí

Průzkum STEM uvádí, že turista v Česku loni vydal v průměru 2 779 korun na osobu a den. Do této částky jsou ale započítány i výdaje před cestou. Suma narostla meziročně o deset korun, oproti předchozím letům ale klesá. Turisté šetří při nákupu zboží a v ceně, kterou zaplatí za zájezd. Naopak více vydávají za dopravu a ubytování, což jsou položky, které nemohou tolik ovlivnit.

„Výši výdajů ovlivňuje kurz, preference turistů, kteří si mohou zakoupit levnější věci doma, ale i cena za ubytování. Ta klesla díky službám jako je Airbnb,“ zdůvodnil trend Jan Tuček z agentury pro průzkum trhu. Kurz byl však v posledních letech pro zahraniční turisty výhodný díky intervencím. Útraty nicméně klesly z šestnácti procent v roce 2013 na dvanáct v roce loňském.

Cestovní ruch ve světě. Zdroj: magazín Statistika&My.

Dalším trendem je přesun části klientů do takzvané sdílené ekonomiky. V posledních letech roste zájem o placené alternativní ubytovací služby, jako je Airbnb nebo couchsurfing, u nichž si fyzické osoby přivydělávají krátkodobým pronájmem volných kapacit (bytů, domů, chat...). Za poslední tři roky narostl objem těchto pronájmů o polovinu. A čísla ukazují, že klienti ubývají právě hotelům a penzionům.

Počty turistů v tuzemsku přitom prudce rostou. Česko může těžit z pozice, v níž je vnímáno jako bezpečná evropská destinace. Meziročně narostl počet turistů z 10,9 milionu na odhadovaných 12,2 milionu v loňském roce. To je více než 12procentní nárůst. Hotelová zařízení vyhledalo z tohoto počtu 9,3 milionu, tedy 76 procent všech turistů. Zbytek volí ubytování u příbuzných nebo známých zdarma nebo právě alternativní placené služby.

Cestovní ruch v ČR. Zdroj: magazín Statistika&My.

Česká republika v roce 2015 vydala na cestovní ruch 250 miliard korun, stojí v analýze magazínu Statistika & My Českého statistického úřadu. Odpovídá to 2,8 procentům HDP, světový průměr je však deset procent. Tuzemský cestovní ruch zaměstnával 227 tisíc osob, pracoval v něm každý 23. Čech. To je podobné jako například v turisticky oblíbeném Španělsku.