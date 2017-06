Uber čelí kritice: po útoku v Londýně jezdil za vyšší ceny

Zájem o taxi byl po útocích v Londýně vysoký, několikanásobně vyšší tak byly i ceny Uberu. Firma na to zareagovala vypnutím systému, to však podle kritiků přišlo příliš pozdě. Řada rozzlobených uživatelů sociálních sítí v neděli podpořila výzvu na smazání aplikace Uber pod hashtagem #DeleteUber, uvedl list The Independent.

Uživatelé viní firmu z toho, že chtěla z útoků profitovat, zatímco její konkurence v podobě klasických taxi nabízela vystrašeným lidem cestu zdarma, když stanice metra byly dočasně zavřené.

Generální ředitel Uberu v Londýně Tom Elvidge se kritice brání. Firma podle něj systém automatického naceňování, takzvaný surge pricing, vypnula v celé oblasti hned poté, jakmile se o incidentu dozvěděla. Krátce poté pak i po celém centrálním Londýně. Řidiči Uberu podle něj poté vozili cestující zdarma a firma spolupracovala s policií, aby pomohla získat záběry od řidičů, kteří se v době útoku v centru Londýna pohybovali.

Uber čelil kritice z přemrštěných cen už loni v září po bombovém útoku v New Yorku, při kterém bylo zraněno téměř třicet lidí. Firma vysvětluje automatickou tvorbu cen tím, že fungují jako motivace pro řidiče: jízda za vyšší cenu v nejfrekventovanější dobu má zajistit dostatek nabídek pro uživatele.