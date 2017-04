Létající taxi do tří let, plánuje Uber. Firma ho představí v Dubaji

17:00 , aktualizováno 17:00

Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies chystá létající taxi. Představit se má v roce 2020, o tři roky později by mělo být uvedeno do plného provozu. V texaském Dallasu to v úterý oznámil Jeff Holden, který je za projekt zodpovědný.