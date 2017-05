Uber je dopravní služba a podléhá regulaci, říká poradce evropského soudu

Elektronická platforma Uber, která poskytuje alternativní způsob přepravy, spadá do stejné kategorie jako taxislužba a měla by proto podléhat obdobné regulaci včetně povinnosti obstarat si příslušné licence. Uvedl to generální advokát Soudního dvora Evropské unie, jehož radami se nejvyšší unijní soud zpravidla řídí.