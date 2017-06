Žádné úlevy. Alternativní taxi Uber a spol. čeká v Česku regulace

Členové výboru totiž zamítli návrh poslance ČSSD Václava Zemka, který měl alternativním přepravcům činnost výrazně ulehčit.

Ve sporu proti sobě stojí dvě skupiny – provozovatelé klasických taxíků a aplikací využívajících taxikáře s povolením, jako je například Liftago, na jedné straně. A na druhé firmy jako Uber nebo Taxify, které nabízejí svezení autem, kde za volantem nesedí licencovaný taxikář. Cenová výhoda je pak logicky na straně bez licence, která svoji službu nabízí jako sdílení, nikoliv taxík.

V Brně soud činnost Uberu zakázal předběžným opatřením (psali jsme zde), estonská firma Taxify zas nesmí jezdit v Praze (více zde). Kde smí ale pro změnu jezdit Uber, což vyvolalo údiv na straně šéfa čéské Taxify Romana Sysla: „Zaráží nás, jak je možné, že návrh ve stejné věci, který byl před časem podán tradičními taxi společnostmi proti Uberu, byl zamítnut, a tentokrát, když to zkouší znovu proti nám, by měl být přijat.“

Vývoj předběhl zákony

Zemkův pozměňovací návrh k projednávané novele zákona o silniční dopravě obsahoval paragraf, podle kterého by taxikář nemusel mít taxametr, ale jen aplikaci v telefonu, která by ho nahradila. „Jsem si vědom, že můj návrh je poměrně radikální, ale technologie předhonila legislativu. Můžeme před tím dál zavírat oči, nebo být aktivní,“ uvedl poslanec.

S jeho návrhem ostatní členové výboru nakonec nesouhlasili. Podle ministerstva dopravy by to byl v podstatě konec taxislužby ve stávající podobě. Uber už se svojí službou narazil v řadě jiných zemí, kde ho velká města také zakázala. Firma si tento týden ve třech denících zadala celostránkové inzeráty. V textu, podepsaném například bývalým koordinátorem digitální agendy Tomášem Prouzou, vyzvala poslance, aby podpořili rozvoj nových služeb.

„Nadměrná a nepřiměřená regulace jakéhokoliv odvětví, včetně sektoru dopravy, je v době digitální revoluce krokem neuváženým a zpátečnickým,“ uvedli v dopise. Někteří poslanci však takový dopis považují za nepřípustný mediální tlak.

Zákonodárci i ministerstvo dopravy sice takové kroky odmítají, nebrání se však další debatě. Upozornili i na to, že v Česku už dnes existují aplikace, které dodržují zákony. „Nepotřebujeme porušit jediný zákon, máme všechny moderní technologie,“ říká zakladatel společnosti Liftago Martin Hausenblas.

V taxikářském byznysu přituhne

Ministerský návrh počítá se zpřísněním pravidel pro taxikářský byznys. O oprávnění by mohli přijít například po spáchání prvního vážného přestupku, tedy například nezapnutí taxametru. Poskytovatelé taxislužeb by nově měli vést například knihu jízd a měli by dohlížet, zda mají jejich řidiči oprávnění.

Zatímco poslanec Zemek chtěl požadavky na provozovatele uvolnit, jiní šli opačným směrem a navrhli regulaci ještě zpřísnit. Například Pavel Čihák (ANO), který chtěl protlačit pokutu až 700 tisíc korun za porušení pravidel. Ve středu však nezískal potřebný počet hlasů. „Je potřeba, aby platila stejná pravidla pro všechny, to teď není,“ dodal. Poslanci upozorňují například na problém s nepojištěnými auty Uberu.

Sněmovna má o novém zákonu hlasovat v úterý.