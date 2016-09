Učitel fyziky vybudoval úspěšnou firmu. České batohy prodává i v zahraničí

Z nuly vytvořil Radomír Brynda za více než dvacet let značku, která získala největší podíl na českém trhu v byznysu, jehož tržby se koncentrují čím dál více jen do dvou týdnů v roce: před začátkem školního roku. Topgal pro řadu tuzemských zákazníků zní jako zahraniční značka, ale za batohy do školy se skrývá firma ze Šternberka.

Jeho recept na úspěch je přitom jednoduchý: opustit velké řetězce i velkoobchody a prodávat hlavně sám.

„Řetězce nás svými podmínkami přivedly téměř ke krachu, u největších internetových obchodů jsou podmínky také neskutečné, takže u nich neprodáváme. Čím dál více prodáváme přes vlastní e–shop nebo menší klasické kamenné prodejny,“ říká Brynda.

Jeho přesunu na internet si může v Česku všimnout v posledních týdnech každý, kdo zadal do vyhledávače slovo školní batoh či aktovka, reklama na Topgal se následně začne zobrazovat velmi často.

„Investovali jsme do toho hodně, léto je pro nás hlavní kampaň,“ říká provozní manažerka Monika Paprskářová. Podle ní už dávno neplatí, že jsou tři vrcholy prodeje školních tašek, tedy Vánoce, zápisy a konec prázdnin. „Přesouvá se to vše na konec prázdnin, v srpnu nemůžeme mít rozhodně dovolenou,“ dodala.

Topgal se tlaku řetězců a největších internetových obchodů přitom stejně nevyhne. Po středoevropském trhu, který dělá většinu jeho tržeb, chce jít i do západní Evropy. „Začali jsme prodávat přes Amazon. Na Západě nejsme známá značka a toto je cesta, jak pomalu růst na tamějších trzích,“ vysvětlil Brynda.

Návrhy jsou české, výroba čínská

Začínal podnikat už za socialismu, k práci učitele fyziky ještě odpoledne a o víkendech zedničil.

Po revoluci se dostal nejprve k prodeji obuvi, pak galanterie. Od ní pak už k výrobě batohů, i když zprvu hlavně cestovních tašek. Teď už si drží jen segment školních batohů a u nich chce zůstat.

Na trh se dostal v době, kdy jejich nabídka nebyla příliš velká. Nově se soustředí i na kolekce pro starší studenty. Firmě pomohlo vítězství ve spotřebitelském testu před osmi lety, dodnes se lidé po vítězném modelu ptají. I díky tomu se firma v roce 2008 nepropadla s tržbami, na rozdíl od jiných dodavatelů.

Topgal batohy vyvíjí a navrhuje kompletně v Česku. Snaží se o nadčasové motivy namísto licencovaných obrázků populárních postaviček. Důvod je jednoduchý: co je hitem letos, může být příští rok zcela mimo. I s logem Česká kvalita výroba běží v Číně. Přesun zpět do Evropy či do Česka Brynda na rozdíl od jiných firem neplánuje.

„Máme tam svého dodavatele, který vyrábí jen pro nás, snažíme se koordinovat zaměstnaneckou politiku čínské firmy a stabilizovat personální politiku tak, aby ve firmě zůstali jen ti nejschopnější lidé. Pak je možné dosáhnout vysoké kvality produktů. Navíc v Česku už bychom těžko našli tři sta lidí k šicím strojům. Zůstaneme v Číně, i když je to čím dál dražší,“ podotkl Brynda.

Cena batohů se některým rodičům může zdát vysoká, Topgal má většinu školních batohů za cenu kolem 1 700 korun. „Je to přes sto různých výrobních operací, než se batoh zkompletuje. Samozřejmě jdou udělat i levnější, ale pak se šidí materiály i zpracování,“ tvrdí Paprskářová. Firma se už setkala s plagiáty na českém trhu – jeden řetězec prodává batoh, který vypadá velmi podobně a téměř stejný je i jeho název. „Je to pro nás signál, že svou práci děláme velmi dobře,“ dodává ředitel Radomír Brynda.

Pryč od řetězců

Topgal po existenčních potížích v letech 2002 až 2005 způsobených právě obchodováním s řetězci nyní roste. „Velmi nám nahrává i příznivý demografický vývoj, do školy nastupuje více dětí,“ říká Monika Paprskářová. Loni se tržby firmy dostaly na rekordních 82 milionů korun, když meziročně stouply téměř o pětinu. Letos se mají dostat poprvé přes sto milionů korun.

Brynda několik let uvažuje i o vstupu na varšavskou burzu, zatím ale plány posouvá. „Polský trh není v oblasti e-commerce tak vyspělý jako český, takže tam rosteme pomaleji,“ vysvětlil. V Česku přes internet prodá více než třetinu své produkce.

Společnost Topgal vloni vybudovala ve Šternberku za 30 milionů korun nové logistické centrum, které výrazně přispívá k dalšímu rozvoji firmy.