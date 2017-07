Účtenkovou loterii chce ministerstvo stihnout ještě před volbami

Ministr financí Ivan Pilný na pondělním jednání vlády ministrům oznámí, že loterie začne o měsíc dřív, než dosud informoval - tedy 1. října. Ačkoliv se vláda na jaře dohodla, že to bude až od listopadu, teď ale ministerstvo zjistilo, že loterie bude připravená ke spuštění o něco dřív. Z materiálu „Informace k datu spouštění účtenkové loterie“, který má iDNES.cz k dispozici vyplývá, že důvodem má být efektivní využití státních peněz.

„Dodavateli vzniká nárok fakturovat měsíční paušál za poskytnutí služby už od 16. září ... v této souvislosti za účelem účelného, hospodárného a efektivního využívání veřejných prostředků bude přistoupeno ze strany Ministerstva financí ke spuštění účtenkové loterie ke dni 1. října,“ píše se v materiálu.

Dodavatelem systému je firma DieboldNixdorf (dříve WincorNixdorf) a měsíční paušál za poskytování služby činí 1,25 milionu korun. Celkově za přípravu loterie ministerstvo firmě zaplatí 74 milionů korun.

Reklama přes sociální sítě

Od prvního října tak budou moci lidé na speciálním webu www.uctenkovka.cz nebo v chystané mobilní aplikaci registrovat své účtenky. Od jednoho konkrétního obchodníka může občan registrovat jen jednu účtenku denně. Celkový počet registrovaných účtenek za den na osobu (ovšem každá od jiného obchodníka) není limitovaný (jak přesně má účtenková loterie fungovat, jsme psali zde).

Jaké budou každý měsíc výhry 1. cena - 1 milion korun 2. cena - automobil v hodnotě 400 tisíc Kč 3. cena - 300 tisíc Kč 4. cena 200 tisíc Kč 5. cena 100 tisíc Kč dalších 20 výher po 20 tisíc Kč dalších 1000 výher po 1000 Kč dalších 20 000 výher po 100 Kč

„První slosování proběhne 15. listopadu. Losovat se bude z účtenek, které byly vystaveny v průběhu měsíce října,“ říká ministr financí Ivan Pilný. Podle mluvčího ministerstva Michala Žurovce chce dřívějším spuštěním stát získat do prvního slosování co možná nejvíce účtenek.

Na informační kampaň ministerstvo financí v letošním roce plánuje vynaložit 8 milionů korun, uvádí materiál pro vládu. „Bude to spíše skromnější kampaň, budeme se maximálně snažit využít přirozeného zájmu médií o tuto problematiku,“ říká mluvčí ministerstva.

Podle něj ministerstvo neplánuje žádnou televizní kampaň a bude chtít maximálně využít hlavně sociální sítě - Facebook a Youtube k propagaci loterie. Kromě toho chystá setkání s podnikatelskými asociacemi které zaštiťují obchodníky a podnikatele a chce s nimi jednat o podpoře loterie. Aby se maximálně usnadnilo zadávání účtenek do systému a zajistila tak co nejvyšší účast lidí, mohou totiž obchodní řetězce posílat účtenky do slosování na přímo - každou účtenku ale budou muset nějak propojit s konkrétním zákazníkem, takže se teoreticky nabízí řešení prostřednictvím existujících věrnostních karet.